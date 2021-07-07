撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-07-07 18:03

林峯回歸樂壇簽約華納唱片，並於7月8日推出新歌，一眾老歌迷大感驚喜之外，更勾起不少網民回憶。當年林峯也有不少好歌，可惜一首《chok》，TVB一個獎，令他淡出樂壇，鮮有在香港露面。

41歲的林峯加入無綫多年，拍劇之外亦唱過不少主題曲、插曲、片尾曲，令他十分入屋，亦陸續推出首經典，如《愛不疚》、《愛在記憶中找你》等。不過近十年都鮮有出現在香港樂迷眼中，今次回歸令不少歌迷翹首以待，更有網民指細個的回憶「返晒嚟」！

林峯回歸樂壇簽約華納唱片，一眾老歌迷大感驚喜。（資料圖片）

據知林峯回歸的新作，由林家謙作曲、張楚翹作詞、JohnnyYim編曲、舒文監製。華納唱片Instagram更連出三個Post：「 『世上有人不信都總有人相信這一個人可以迎難漸進 』 - 唱情歌的人 2021.7.8 #唱情歌的人 」。在有新歌聽之前，，不妨先重溫一下舊歌熱熱身。

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同場加映：宇多田光出櫃獲力撐 9個日本歌姬陪著90後長大 有人已喪失聽覺

日本歌姬宇多田光，日前在IG出櫃，直言自己「非二元性別者」，引起哄動之餘，亦獲歌迷力撐。更有網民想起她當年初登Music Station的青澀樣子，感嘆時日太快。這9位陪著我們長大的日本歌姬，你仍在聽她們的歌嗎？

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，不過捲入第三者醜聞形象一落千丈，更一度被封殺，近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？最近更傳出收一億改名拍AV，引起網民熱烈討論。

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