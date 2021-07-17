NETFLIX原創韓劇《Sweet Home》於去年12月播放，獲得很高人氣，不少觀眾都十分希望它會拍續集。相隔半年，韓媒JTBC報道劇集將會於今年內開始拍攝第二季，並以明年播放為目標，相信宋江、李是英、李陣郁等主演都會參演。除了這套之外，以下這些都是觀眾十分希望能有續集的劇集。



【1】《Sweet Home》

2020年12月播放的《Sweet Home》，改編自同名人氣網絡漫畫，由宋江、李到晛、李是英、李陣郁、高旻示等人主演，講述一名原本打算自殺的少年車賢秀（宋江飾），卻因為居住的大廈出現了怪物而萌生了生存意志，並決定與大廈的居民一起對抗怪物的故事。在第一季中，不少細節都尚未交待，例如李恩赫（李到晛飾）有沒有死、車賢秀的真正身分是甚麼、徐伊景（李是英飾）去了哪裡等。目前已經確認今年會開始拍攝第2季，目標是下年播放。

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【2】《模範計程車》

《模範計程車》改編自同名網絡漫畫，在傳出翻拍成電視劇的消息之後，不少網民都已經表示十分期待。不過，原本是主演之一的APRIL成員李娜恩，上月被爆有份欺凌同隊的前成員，以及曾經參與校園暴力，最終退出劇組。受到此事的影響，製作組需緊急尋找別的演員替換她的角色，連之前已經拍好的部分都要重新再拍。幸好，代替她的演員表藝珍得到觀眾的盛讚，認為她比李娜恩將角色揣摩得更佳。而且，故事亦留下了不少伏筆，令觀眾都十分期待第2季的來臨！

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【3】《我是遺物整理師》

2021年5月播放的劇集《我是遺物整理師》，由李帝勳、陳峻相等人主演，講述一名患有亞斯伯格症候群的青年韓可魯（陳峻相飾），繼承了養父的事業，負責經營一間遺物整理公司。而他的叔叔曹尚久（李帝勳飾），原本是一名地下拳館的拳手，在刑滿出獄後收到律師的委託讓他成為韓可魯的監護人，並協助可魯維持公司的日常運作。不少觀眾都認為故事非常感人而且有意義，而且題材特別，所以希望能有續集。

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【4】《驅魔麵館》

去年播放的《驅魔麵館》，改編自人氣網絡漫畫《驚奇的傳聞》，講述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成為麵店「姐姐的麵館」，驅趕一群由死後世界來到地球追求永生的魔鬼的故事。劇集在播映的時候，屢破收視紀錄，口碑亦十分良好，不少細節都似乎預告將會有下一季的出現。不過，男主角趙炳圭早前被質疑曾經是校園暴力事件的加害者，令他事業出現停滯期。如果有第2季的話，未知他能否繼續出演？

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【5】《德魯納酒店》

2019年7月播放的劇集《德魯納酒店》，由IU、呂珍九、P.O.、康美娜等人主演，講述千年老妖張滿月（IU飾），在多年前因為怨氣而殺了無數人。為了償還罪孽，她一直未能投胎轉世，並在凡間與陰間之間經營「德魯納滿店」，負責替離世的人完成心願，讓它們能安心上路。雖然在大結局中，張滿月的哀怨及誤會已被化解，並被具燦盛（呂珍九飾）親身送走，但在片尾中，金秀賢客串演出，並說出「開始經營吧」，似乎暗示他就是「德魯納酒店」的新主人。

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【6】《VAGABOND》（又名《亡途覓雪》）

2019年9月播放《VAGABOND》，由李昇基、秀智、申成祿等人主演，講述跆拳道教練車達建（李昇基飾）原本與姪子相依為命，但姪子卻登上了一架疑似遭受恐怖襲擊的飛機而喪命。為了調查背後的真相，車達建遠赴犘洛哥搜查證據，並與國情局要員高海麗（秀智飾）聯手調查。在劇集的結局，並未有詳細交代案件最後的結局，而且，車達建與高海麗的關係更是撲朔迷離，開放式結局令不少觀眾猜想會有下一季。

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【7】《阿爾罕布拉宮的回憶》

2018年12月播放的《阿爾罕布拉宮的回憶》，由玄彬、朴信惠等人主演，講述科技公司J-ONE的老闆劉鎮宇，收到神秘人的投稿，對方研發了一隻全新的遊戲，只要玩家戴上特定的隱形眼鏡，就能置身遊戲世界之中。但是，遊戲有一個巨大的bug，就算脫下眼鏡，玩家都未必可以脫離遊戲，代表如果在遊戲中喪命的話，就可能從此在現實中消失。在結局中，劉鎮宇為了消除bug，似乎「犧牲」了自己，留在遊戲世界中。不過，結局並未有交代他的生死，不少觀眾都希望能有下一季延續故事。

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【8】《SIGNAL》

2016年1月播放的《Signal》，由李帝勛、趙震雄、金惠秀主演，講述案件分析師朴海英（李帝勛飾），在查案的時候，在案法現場撿獲一個十分古老的對講機。他啟用對講機後，竟然傳來一把來自15年前的重案組刑警李材韓（趙震雄飾）的聲音。朴海英是長期懸案組的組員，而同組的另一名刑警車秀賢（金惠秀飾）正正就是15年前李材韓的同事，亦是互相喜歡的關係。於是，三人就透過對講機，不斷互相提供線索破案。故事雖然錯綜複雜，但劇情緊張剌激，獲得觀眾的盛讚，直今曾經傳出多次將會拍續集的消息，但均沒有被證實。

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【9】《月之戀人—步步驚心：麗》

2016年8月播出的《月之戀人—步步驚心：麗》，改編自內地同名小說兼電視劇《步步驚心》，由IU、李準基、姜河那、姜漢娜、南柱赫、徐玄、伯賢、洪宗玄等人主演，講述22歲的高夏真，為了救溺水的小孩而跳進水中，令靈魂意外穿越到生於高麗王朝的16歲少女解樹身上。被高夏真上身的解樹，性格變得與以前截然不同，經常與其他10個王子頂撞，但直率的性格卻受到王子們的愛戴。在結局中，解樹未與四王子王昭（李準基飾）解開誤會就離世，而高夏真的靈魂則成功回到現代。高夏真以為一切都是夢，但卻在一次歷史展覽中，看著王昭的畫像不自覺地流淚。不少觀眾都希望能有下一季，令解樹和王昭能繼續在現代相戀。

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【10】《未生》

2014年10月播放的《未生》，改編自同名網絡漫畫，講述26歲的社會新鮮人張克萊，憑著人際關係空降到一間貿易公司當實習生。他甚麼都不會做，甚至連聽電話這些小事都要問同為實習生的安英句（姜素拉飾）。其實，這部漫畫的原著已經連載了第2季，講述的是張克萊和金代理加入金次長公司之後的故事。

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