撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-07-07 15:02

有「教主」之稱的MIRROR成員ANSON LO（盧瀚霆），於7月7日迎來26歲生日，不少「教徒」粉絲都出盡方法為他慶祝，包括在尖沙咀設大型廣告牌、在巴士外圍設宣傳廣告，就連郵輪「雲頂夢號」都會於他生日當天晚上將牆身上的LED燈轉為「7JUL❤ANSON LO」。不過，其實這些應援方法在韓圈來說已經不算誇張！《Opener》與大家細看韓圈粉絲10大誇張應援法，鏡粉們下次都可以參考！

郵輪將於7月7日晚上8點至8點半，於杏花邨及小西灣海旁一帶出現。／Dream Cruises圖片

【1】期間限定飛機

防彈少年團BTS的成員智旻在10月13日生日。雖然距離他今年的生日尚有3個月，但中國粉絲「JIMIN BAR CHINA」就與韓國航空公司「濟洲航空」合作，在3個月期間推出以「Happy Jimin Day」為主題的期間限定飛機。除了飛機的外牆會佈置成為智旻的樣子之後，所有乘搭濟洲航空國內線的乘客都會獲得特別版的機票，而在機內亦會派發特別版的杯套。

粉絲為智旻生日推出期間限定飛機

【2】大型娃娃水上飄

在2018年，EXO成員燦烈的中國粉絲為慶祝偶像生日，當年在11月24日至28日期間，於首爾漢江上放置一個7米高的超巨型的娃娃。該娃娃是由粉絲親手設計，是燦烈的卡通版。就連燦烈本人都有到現場認證。

燦烈巨型娃娃

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同場加映1：6大韓星應援招數

韓國的偶像應援文化非常多元化，粉絲可透過多種方法支持偶像，最為人熟悉的，例如有地鐵廣告燈箱應援、咖啡廳應援等。有follow開韓流的話，就會發現近年不少韓星都經常貼出「餐車認證照」，其實都是屬於應援的一種。到底進行這些應援需要花費多少？實際又有甚麼用途或意義？

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同場加映2：8個因疫情而改變的追星模式

因為疫情，韓星不得不減少與粉絲面對面的活動，更不能飛到海外與外國粉絲見面。在這種危機下，韓星又推出了甚麼方式聯繫粉絲？以下8個因疫情而改變的追星模式，相信是迷妹就會明白！

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