撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-07-08 14:31

現年37歲的男團SUPER JUNIOR成員金希澈，與24歲的女團TWICE日本成員MOMO，日前被媒體大爆已分手，消息已被雙方的經紀公司證實。去年1月2日承認戀情的他們，曾經被不少網民看好，大讚他們是「金童玉女」。《Opener》為大家整理了13對分手令人覺得超可惜的韓星CP，除了他們之外，大家覺得哪對是最可惜？

【1】金希澈、MOMO

有「宇宙大明星」之稱的金希澈，去年1月2日與少13歲女團成員MOMO公開戀情。由於金希澈以往一向的形象都是跟很多女明星都很熟，不少粉絲都希望他能快點安定下來，所以與MOMO承認戀情後，不少網民都十分看好這段關係。可惜，這段戀情公開了1年半之後，他們就分手了。

MOMO、金希澈

【2】庭沼珉、李準

庭沼珉和李準，是於2017年因合作劇集《爸爸好奇怪》而結緣，並於2018年1月公開戀情。在公開戀情的時候，李準仍然正在服兵役，加上不少網民都曾經目睹李準休假時二人經常抽時間約會，令外界十分看好這段關係。不過可惜，二人最終在2020年6月宣布分手。

庭沼珉、李準

▼▼▼點擊下圖查看13對分手令人超可惜的韓星CP▼▼▼

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