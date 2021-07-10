撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-10 07:01

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近日，娛樂圈中多對情侶驚爆分手。Super Junior希澈去年認愛TWICE MOMO，粉絲們紛紛表示祝福，但7月8日卻爆出分手，主因是因為兩人工作忙碌聚少離多所致，所以決定退回前後輩關係。上月鄧麗欣（Stephy）和台灣男星王子（邱勝翔）亦宣布分手，相差6年的姊弟戀於3年後正或告終。近日有網民在連登討論區開Po，集思「感情行到盡頭的特徵」。如果伴侶做齊以下N個行為，可能是另一半想分手的先兆。

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看著身邊閨密一個接一個談戀愛，自己卻還是單身，心裡難免有點難過？也許我們都曾經有心儀的對象，但愛在心裡口難開。可能是因為不夠自信，也可能因為沒有勇氣表明心意。與其後悔，不如勇敢一些，坦白告訴對方自己心意。HKRD另一創辦人張惠萍（Anita） 分享，5招女追男必勝技。



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同場加映：友達以上戀人未滿 ？專家教5步朋友變情人｜出Pool補習班#38

有多少人以朋友的名義，偷偷愛著對方？Lunch Actually個人品牌分析師及香港註冊社工 (RSW) 譚希瑜 (Christel)分享，朋友與情人的分別在於「曖昧」。朋友遲遲未能夠成為戀人，是因為缺乏了些打情罵俏、缺乏了些戀愛的幻想、缺乏了些身體接觸。

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