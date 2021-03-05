撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-05 17:21

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曾被稱為乒乓界「金童玉女」的福原愛和江宏傑近日屢傳婚變，日本媒體《女性SEVEN》爆出55張福原愛在日本與高大型男外出的照片，網民矛頭立刻指向福原愛，並鬧爆她出軌。福原愛4日亦二度發表道歉聲明，掀起大批網友熱議。

日本媒體爆出55張福原愛在日本與高大型男外出的照片。（網上圖片）

有台灣網民在PTT開Po，討論女生偷食10大特徵，更指「從沒出軌過的乖乖牌女生」比「出軌過一次真心悔改的女生」更易出軌。但偷食真的有樣睇，綜合各路網民及「過來人」經驗，含淚總結出以下10點女生偷食特徵，提醒男生小心渣女！

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一開始拍拖時還覺得新鮮，漸漸地刺激感減少，開始對對方感到厭煩。感覺到當初在一起時喜歡的心情已逐漸轉淡，是步入了戀愛的倦怠期嗎？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，一段關係需要雙方去維持，但是當這些某些關係轉趨惡性的話，便會變成感情的毒瘤，做以下這5件事或令感情變質。

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