KAKAO FRIENDS POP-UP開幕　9款精選商品登場　5大打卡位粉絲必到

韓國超人氣卡通人物Kakao Friends，包括Ryan、Apeach、Muzi、Neo、Frodo、Jay-G、Con、Tube、春植，即將登陸尖沙咀！由7月16日起，牠們就會於尖沙咀LCX出沒，《Opener》記者率先帶大家參觀場內的打卡位及限定商品，還會教讀者如何免費換領精美的Kakao Friends商品！



3大展區超多打卡位

人氣好比韓國偶像的Kakao Friends，今年化身成超可愛「點心」造型與香港粉絲見面。由7月16日至9月5日，牠們將於「LCX X LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！仲夏之旅」展覽登陸香港。是此展覽主將分為3大展區，有大量打卡位，KAKAO FRIENDS的粉絲絕對不能錯過。

▼▼▼點擊圖片查看5大打卡位▼▼▼

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免費換領精品攻略

在打卡的時候，粉絲亦可以細心留意不同的展區附近，設置了一些Kakao Friends的吸印站。只要在指定5個地點集齊5個不同印，再加上一張LCX即日單一消費滿$100的單據，就可以前往LCX顧客服務部換領一把「新鮮出爐Little Ryan蛋撻扇」。另外，讚好LCX Facebook或Instagram更可以額外獲得杯套。

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超過200款商品

相信粉絲最關心的，就是有甚麼產品出售吧！是次的POP UP分為兩間，一間為「LITTLE KAKAO FRIENDS期間限定精品POP-UP」，另一間則為「KAKAO FRIENDS官方授權香港限定POP-UP」。兩間POP UP的營運日子都有所不同，詳情可參考下列資料：

LITTLE KAKAO FRIENDS期間限定精品POP-UP

營業日期：7月16日至9月5日

營業時間：11:00至21:00

地點：LCX顧客服務部對出位置



LITTLE KAKAO FRIENDS期間限定精品POP-UP／李梓媛攝

KAKAO FRIENDS官方授權香港限定POP-UP

營業日期：7月16日起

營業時間：7月16日至22日為11:00至21:00，之後日子10:00至22:00

地點：LCX SHOP 9



KAKAO FRIENDS官方授權香港限定POP-UP／李梓媛攝

9款精選貨品率先睇

是此的POP-UP將會出售不同的韓國直送產品，當中更有不少香港獨有的精選貨品！

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