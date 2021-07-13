日本人眼中最帥韓國男星TOP 20　宋仲基只得第10、玄彬排第幾？

撰文：珍露姐姐
出版：更新：

日本網站rankingoo早前針對1900多名年齡界乎10至50歲的日本網民，票選出他們心目中最帥的30歲以上韓國男星。不少韓劇男神，包括玄彬、李敏鎬、金秀賢、李鍾碩等，都有上榜。

【第20位】李俊昊

現年31歲的李俊昊，是野獸組合始祖2PM的成員之一。近日，他們相隔5年再推出新歌《Make It》，再次以性感的形象俘虜粉絲的心。其中在《Make It》的MV之中，李俊昊穿著白色恤衫濕身上陣，誘人造型被網民cap圖瘋傳，造成熱話。

李俊昊／SBS圖片

【第19位】尹施允

現年34歲的尹施允，在2010年出演超高收視國民劇《麵包王金卓求》而獲得超高人氣。近年，他還加入綜藝節目《兩天一夜》，展現了與電視劇中酷酷的他相反的天真性格。

尹施允

▼▼▼點擊圖片查看完整排名▼▼▼

+36

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：日網票選30歲以上韓國人氣女星Top 20

日本網站rankingoo早前進行票選，超過6,200名網民選出最高人氣的30歲以上韓國女演員。憑著《愛的迫降》在日本人氣急升的孫藝珍竟然不是第一！

+35

同場加映：韓OTT平台公布2021上半年人氣劇集排名

轉眼間，2021年的上半年已經過去。今年全球繼續受到新冠疫情影響，相信大家都多了時間留在家中抗疫煲劇。想知道自己有沒有錯過今年推出的好劇、好戲？韓國OTT平台Seezn近日公布了2021年上半年最高人氣的劇集、電影及綜藝節目TOP 7。你又看了幾多部上榜的作品？

▼▼▼劇集部排名▼▼▼

+2

點擊原文查看完整內容：【韓OTT平台揭2021上半年人氣劇集、電影及綜藝TOP7　文森佐屈居第4

金希澈、MOMO公開戀情一年半後分手　13對分開令人超可惜的韓星CPMIRROR鏡粉參考！韓圈粉絲10大超誇張應援法　BTS Army推限定飛機宋江《無法抗拒的你》被批演技差　10個有顏值但沒演技的新晉韓星荷里活明星大推「ABC汁減肥法」熱爆韓國　韓妹實測3周腰圍減11cm
今日韓國
韓國
韓國藝人動向
玄彬
宋仲基
李鍾碩
李敏鎬
2PM
俊昊
玉澤演
金秀賢
丁海寅
徐仁國
池昌旭
朴敘俊
發表評論...