日本網站rankingoo早前針對1900多名年齡界乎10至50歲的日本網民，票選出他們心目中最帥的30歲以上韓國男星。不少韓劇男神，包括玄彬、李敏鎬、金秀賢、李鍾碩等，都有上榜。
【第20位】李俊昊
現年31歲的李俊昊，是野獸組合始祖2PM的成員之一。近日，他們相隔5年再推出新歌《Make It》，再次以性感的形象俘虜粉絲的心。其中在《Make It》的MV之中，李俊昊穿著白色恤衫濕身上陣，誘人造型被網民cap圖瘋傳，造成熱話。
【第19位】尹施允
現年34歲的尹施允，在2010年出演超高收視國民劇《麵包王金卓求》而獲得超高人氣。近年，他還加入綜藝節目《兩天一夜》，展現了與電視劇中酷酷的他相反的天真性格。
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同場加映：日網票選30歲以上韓國人氣女星Top 20
日本網站rankingoo早前進行票選，超過6,200名網民選出最高人氣的30歲以上韓國女演員。憑著《愛的迫降》在日本人氣急升的孫藝珍竟然不是第一！
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同場加映：韓OTT平台公布2021上半年人氣劇集排名
轉眼間，2021年的上半年已經過去。今年全球繼續受到新冠疫情影響，相信大家都多了時間留在家中抗疫煲劇。想知道自己有沒有錯過今年推出的好劇、好戲？韓國OTT平台Seezn近日公布了2021年上半年最高人氣的劇集、電影及綜藝節目TOP 7。你又看了幾多部上榜的作品？
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金希澈、MOMO公開戀情一年半後分手 13對分開令人超可惜的韓星CPMIRROR鏡粉參考！韓圈粉絲10大超誇張應援法 BTS Army推限定飛機宋江《無法抗拒的你》被批演技差 10個有顏值但沒演技的新晉韓星荷里活明星大推「ABC汁減肥法」熱爆韓國 韓妹實測3周腰圍減11cm