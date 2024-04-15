金像獎2024｜姜大衞家族有11個都是明星！你猜不到的12對明星親戚

《第四十二屆香港電影金像獎》昨晚（14日）舉行，「最佳男配角」最終由《白日之下》姜大衛奪得，宣布他獲獎一刻，全場起立鼓掌，包括其胞弟兼金像獎協會主席爾冬陞，而《白日之下》正好是由胞弟爾冬陞做導演。其實娛樂圈不少明星都有親戚關係，大家又認識幾多？



姜大衛入行72年，首獲金像獎獎項。（陳順禎 攝）

姜大衞入行72年來首次入圍兼獲金像獎「最佳男配角」，他在上台講得獎感受時也表示，「真係估唔到，我同我大佬秦沛，兩個人拍咗細佬做監製或者做導演嘅戲，攞咗呢個最佳男配角，仲要一個做癲嘅一個做傻嘅。」姜大衞的大哥秦沛1986年就是憑《癲佬正傳》，扮演有暴力傾向的精神病人而奪獎，戲內其中一幕在公屋後樓梯大叫「有殺無賠」的場面成為經典，而當年該電影也是由弟弟爾冬陞執導。

秦沛、姜大衛與導演爾冬陞其實是同母異父的兄弟。秦沛、姜大衞的爸爸嚴化與母親紅薇皆為演員，兩人誕下四子一女，及後嚴化離世，紅薇下嫁製片人爾光，再誕下爾冬陞。他們其他家人不少也是娛樂圈中人，包括姜大衞的太太是當年花旦李琳琳，姜大衛女兒姜依蘭於2007年與電視演員曹永廉結婚，姜大衛細仔則是姜卓文，近期的作品是《臨時勢案》。而姜文杰和姜麗文也是姜大衞的姪仔姪女（即大哥秦沛的仔女）。

除此以外，以下幾對明星組合原來都有親戚關係，大家又知唔知？

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同場加映：17個明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：網民一字摧毀16套經典電視劇

電視劇改得一個好名字，除了能表達劇集內容和風格，亦讓觀眾留下深刻印象。可大家又有沒有想過，於劇名中加一個字，便能顛覆該劇於你心中的形象？近日有網民拋磚引玉，開PO邀請各界網民「一人改一個字摧毀一套電視劇」，引來不少創意回覆，經典劇如《新紮師兄》、《絕代雙驕》，甚至是本年度的韓劇《驅魔麵館》都無一倖免，統統畫風突變變了樣！

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