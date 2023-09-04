梁朝偉7個你未必知的小秘聞！15歲中三已輟學、做明星前竟做這行?

梁朝偉日前奪得《第八十屆威尼斯電影節》金獅獎終身成就獎，更激動淚灑當場。其實入行41年的他過去也曾得過不少獎項，也演出過不少出色的作品，但除電影作品以外，大家對他的認識又有多深?《開罐》為大家綜合了偉仔的7個小秘聞，讓大家對他有多點了解。



梁朝偉於威尼斯電影節上接過金獅獎終身成就獎時激動落淚，除感謝李安及頒發獎項的威尼斯電影節，並對台下的妻子劉嘉玲表示：「感謝我的妻子、家人和全世界的朋友。我要把這個獎項，與41年來合作過的所有人分享，並獻給香港影！」在圈中打滾41年的偉仔，大家所知的他是演得又睇得的演員，跟太太劉嘉玲感情甚好，對他的認識又有多深呢? 《開罐》為大家綜合了偉仔的7個小秘聞，讓大家對他有多點了解。

👇👇👇梁朝偉7個你未必知的小秘聞👇👇👇

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1. 單親家庭成長

梁朝偉曾在抖音提及自己自從父母離婚後，就開始把所有東西都藏在裡面。「他表示父親感覺每天都喝醉酒。他們(父母)每天都吵架，我還記得就是，那個時候很害怕，每天晚上聽到他們吵架，就拿被子，然後在那邊哭。」所以他曾經一度不相信婚姻。

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2. 入行前做電器sale

由於早年父母離異，梁朝偉及妹妹都由母親撫養成人。在美孚新邨地利亞修女紀念學校讀至15歲時輟學。當過報童和電器推銷員等。他曾在訪問中表示，那時候我對未來唯一的設想就是，如果沒有意外的話，大概會最終升職到銷售經理吧。

3. 跟周星馳是fd底

梁朝偉和周星馳自小認識，而原本無意入娛樂圈的偉仔掌年是陪周星馳考TVB藝訓班，結果梁考入周星馳卻沒考上，而當年梁媽媽極生氣，認為兒子辭掉穩定工作去前途未卜的培訓班，更罵他「衰仔！一塊錢我都不會給你！」

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4. 做《430穿梭機》出身

梁朝偉一開始跟譚玉瑛、張國強一起主持兒童節目《430穿梭機》，及後82年演出第一部劇集《香城浪子》已經開始走紅，及後主力拍刻，更被TVB力捧為五虎(其餘四虎分別是劉德華、黃日華、湯鎮業、苗僑偉），而第一部主演的影片是1985年的《青春差館》。

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5. 曾經做過歌手

一直演技出眾的偉仔其實在80，90年代曾出過唱片做歌手，當中《朦朧夜雨裡》、《為情所困》、《一天一點愛戀》、《你是如此難以忘記》更唱到街知巷聞。

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6. 曾拒領男配角

1992年梁朝偉的《辣手神探》被提名香港電影金像獎最佳男配角，但偉仔認為出場篇幅及劇情表現上都應該是男主角，因而拒絕了提名資格，而周潤發、吳宇森，杜琪峯、劉嘉玲等多位圈中人支持，也間接促進了金像獎提名制度的改革，此後主角和配角均改為由劇組報名準備。

《辣手神探》劇照

7. 《色戒》性愛體位惹爭議

梁朝偉在2007年電影《色，戒》中，與湯唯有超激性愛場面，偉仔在更露出敏感部位，成為熱話。而他與湯唯在戲中的性愛體位，惹起「真做」疑雲。