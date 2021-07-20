韓國組合EXO前成員、內地人氣男星吳亦凡（Kris），日前被內地網紅都美竹、女團SNH48前成員張丹三等人指他私生活超淫亂，更捲入「灌酒選妃」風波，涉嫌設局誘騙未成年少女。雖然他已否認有關指控，但不少品牌已經與他「割蓆」，形象盡毀。除了他之外，以下這10名韓星都曾經捲入桃色風暴。



內地男星吳亦凡被網紅都美竹等爆出涉嫌「灌酒選妃」的事件鬧得越來越大，不少大品牌如保時捷、LV等都宣布跟他終止合作，而外國媒體BBC都做了長篇報導。



作為韓國人氣組合EXO的前成員，吳亦凡曾經在韓國都有很高人氣。在2014年5月，他以「受到不公平待遇」為由，向韓國大法院提交申請合約無效，並退出EXO。當時，他是第一個退出EXO的成員，不少粉絲都感到非常失望。雖然退出之後，他在韓國的人氣大跌，不過，近日他的桃色風波亦傳回韓國。不少韓國網民都留言批評他「真骯髒」、「別再扯到EXO」、「幸好一早就退出EXO」。

吳亦凡

其實以往也有不少韓星捲入桃色風波，不過際遇各異，不少最後也因此要退出娛樂圈，只有少數仍留在圈中發展。

勝利醜聞停不了

自2019年爆出「Burning Sun事件」之後，勝利的醜聞可說是沒有中斷過。他涉嫌「扯皮條」，參與性買賣、性招待、撕用公款、逃稅等罪名，案件仍然在調查中。在今年7月頭，韓媒Dispatch曾經公開他在「老司機群組」中的對話。對話時間為2015年12月，勝利於群組中提及要招待來自台灣的客人，命崔鍾訓等人找「容易發生一夜情的女生」，力證他有分參與性交易。

勝利

李宗泫被爆性騷擾網紅

CNBLUE前成員李宗泫，曾經被指是「老司機群組」的成員之一，更有網民找出多年前他曾經吃允兒、惠晶豆腐的證據。不過，他並沒有因為這些事件而退團。2019年8月，一名韓國女網紅將李宗泫在IG上私訊自己的對話截圖公開，表示「妳肚子的肉很可愛」，涉嫌以言語性騷擾對方。李宗泫最終決定退出CNBLUE，並向該網紅道歉。

李宗泫

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NETFLIX熱播韓劇《無法抗拒的他》，改編自人氣同名網絡漫畫，講述一個被初戀傷透了心不再相信愛情的女生劉娜比（韓韶鿋飾演），偏偏被享受曖昧但不想拍拖的校園人氣王朴宰彥（宋江飾演）深深吸引著。在開播之前，網民原本十分期待這對俊男美女的演出，不過在開播之後，二人的演技都瘋狂被網民吐槽，收視每況愈下。以下這些新晉韓星，雖然具備顏值，但卻多次被大眾批評演技差。

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