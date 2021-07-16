不少港人近年都有移民的計劃，除了較熱門的英國、加拿大之外，韓國、日本等亞洲地區都有不少人考慮。韓國首爾的江南區，雖然是著名的富人區，但樓價亦不及香港高，以5月的平均呎價計算，江南區(相等於香港的半山區)的樓價約為15400港元。近日，綜藝節目《TMI NEWS》就公開了「住最貴房屋的韓國」名單，宋仲基、李敏鎬、趙寅成都有上榜。



【第10位】成始璄

有「情歌王子」之稱的成始璄，在2016年購入位於江南區的超高級豪宅。據悉，該豪宅曾經連續幾年佔據最高成交價排行榜的高位，最新的成交紀錄為1400呎售46億5000萬韓圜（港元3100萬），平均呎價約港元22100。

成始璄住的豪宅／《TMI NEWS》截圖

【第9位】李敏鎬

在海外的人氣也十分高的李敏鎬，住在首爾論峴洞的一幢小築別墅的頂樓。該幢別墅有「明星別墅」之稱，除了李敏鎬之外，崔智友、秀英、權相佑都是住客。據悉，李敏鎬住的單位現時市價約50億韓圜（港元3300萬）。

李敏鎬住的別墅／《TMI NEWS》截圖

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同場加映：日本人眼中最帥韓國男星TOP 20

日本網站rankingoo早前針對1900多名年齡界乎10至50歲的日本網民，票選出他們心目中最帥的30歲以上韓國男星。不少韓劇男神，包括玄彬、李敏鎬、金秀賢、李鍾碩等，都有上榜。

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