出軌｜男人決定出軌並非因為唔愛你　只有這一件事才能阻止他們

之前看過一篇文章，文中採訪了十對夫妻，講述了他們結婚多年後漸漸無性的婚姻生活，沒想到一下子戳中了很多人的痛點。很多人對我說：「比起無性，最可怕的是無愛。」以及其中一個讀者更觸目驚心的這句話：「比起無性，最讓我無奈的是，他只是對我沒興趣。」



她緩緩述說自己的婚姻故事：相愛十年，然後結婚。結婚不過兩年，她發現自己的身體對他不再有吸引力，然後發現他出軌。第一次，她選擇忍耐。第二次、第三次......，她最終絕望。

▼▼▼男人出軌並非因為冇性冇愛，重要因素是……▼▼▼

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終於，有一天她回到家，看到空無一人的臥室，再看看牆上的婚紗照，覺得諷刺至極，她選擇離婚。

分崩離析的那一刻，她問對方：「為什麼要出軌？出軌很好玩嗎？」

那個男人沒有回答她，但是說了一句耐人尋味的話：「可是我還愛你。」

出軌能給你帶來什麼呢？無非是身體上的滿足，後遺症是靈魂的日益空虛，以及對至愛之人的無盡傷害。

也許你會說這是女性的想法，作為視覺系動物的男性，未必這麼看。

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但我想說的是，男性也一樣，越是懂得愛自己、懂得生活的男人，都不會在出軌這件事上冒險。

愛自己的人，會憐惜自己的羽毛，懂生活的人，在他的價值觀裡，有千千萬萬件比出軌更重要的事。

他們不願意為一件小事耗費心神，這和他愛不愛你沒關係。

很多人會想當然地認為：只有深愛你的男人，才不會出軌。

其實不是的，只有深愛「他自己」的男人，才不會輕易出軌。因為他深知需要付出什麼樣的代價，能讓他約束自己的，是他對自己那份體面的尊重。

所以我說，出軌不代表他不愛你，不出軌也不代表他愛你，你一定覺得很殘酷，不過沒辦法，這是真相。

決定一個男人出軌不出軌的，不是他對你的愛，而是他的價值觀。

那種說著「我不過是犯了天下男人都會犯的錯」的男人，趁早遠離吧，他再愛你，也抵不過他早已根深柢固的價值觀。

找一個愛你但是價值觀扭曲的人，不如找一個價值觀積極正面的人，這樣的人即使不愛你，都不會傷害你。

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關於愛，這篇告訴我們：

1.越是懂得愛自己、懂得生活的男人，都不會在出軌這件事上冒險。

2.只有深愛「他自己」的男人，才不會輕易出軌。因為他深知需要付出什麼樣的代價。

3.決定一個男人出軌不出軌的，不是他對你的愛，而是他的價值觀。

4.找一個愛你但是價值觀扭曲的人，不如找一個價值觀積極正面的人，這樣的人即使不愛你，都不會傷害你。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：關於愛／決定一個男人出軌不出軌的，不是他對你的愛，而是...】