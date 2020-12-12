鬧爆渣男偷食原來是禁忌！男友越鬧越出軌　正宮如何安心自救？

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內在匱乏感而生的上癮症，加強內在與社會性連結才是最佳的幫助，各種恐嚇威脅切割，都只會更加的強化上癮症狀態。

曾經有個大學剛畢業的年輕人來找我，他只要看到媽媽就很有壓力（內在連結斷裂），但畢業了又非得回家不可，過去有壓力他就吃甜食，吃到有糖尿病問題，醫生已經再三告誡絕對不能吃甜食，然而他不吃甜食會很痛苦，於是他就將吃甜食的衝動轉移到打電動上，畢業後他得回家，媽媽嚴格的禁止他打電動，他內在衝動無法宣洩，同時起了想要約炮的衝動，想約炮又怕染病，焦慮不已.，我透過幫助他覺察讓他意識到自己這一系列的宣洩轉移，要真正的活出屬於自己的自由與創造，不只是他，每個人都有一段路要走。

這篇文是要來談談上癮的問題，不解析個案。

鬧爆渣男偷食沒有用？正宮瘋狂發洩只會變單身狗！點圖放大看出軌背後的「上癮心理」（點圖放大↓↓↓）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：麒麟鹿，原文：面對外遇系列：如何幫助上癮狀態的摯愛

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