日清杯麵50周年5大超正特別產品　酒店大餐推海鮮味Vodka伏唔伏？

NISSIN CUPNOODLE 日清杯麵（合味道）絕對是愛到日本旅遊的朋友非常熟悉的一款商品，在任何便利商店、超市賣場都買得到，而且不時就有限定口味推出，常常成為大家掃貨的對象。日清杯麵除了在口味上做變化外，迎接50週年的到來，也推出了許多有趣的企畫，雖然有些只是企劃而非真的有商品化，但有趣的內容也在推特上引起大家熱烈討論，甚至呼喊著拜託商品化。快來看看2021年上半年日清杯麵有哪些有趣的企劃活動吧！



01. 日清杯麵 × BEAMS - SPACE BEAMS

在2021年初，日清杯麵與BEAMS聯名推出了「SPACE BEAMS」的企畫，是為了「JAXA 野口宇宙飛行士 ISS 搭乘紀念」所推出的聯名企畫，整體以外太空的銀藍配色為主，除了杯麵外還有購物袋、T-SHIRT等多項商品。

▼▼▼即睇日清企畫5選，有無你心水？▼▼▼

+ 8

日清杯麵用天馬行空的創意在日本泡麵市場站穩一席之地！

有在注意日本泡麵的朋友應該可以感受到日本泡麵競爭之激烈，層出不窮的創新口味與聯名，腦筋動得不夠快的話，市場很快就會被刮分掉。看了日清杯麵上半年的企畫精選，是否也感受到日清杯麵充滿天馬行空的創意與充滿話題的行銷手法呢？也無怪乎日清杯麵能競爭如此激烈的日本泡麵市場上佔有一席之地。

相關圖輯：日本夏日限定甜品涼透心：角落生物、姆明、布丁狗全可吃入口

+ 43

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】