Tokyo Banana甜到嘔成「日本最伏手信」？原來我哋可能食錯方法

日本是台灣人最愛去的國家之一，有些伴手禮也因是跟台灣人一起回台的「常客」，在台灣擁有高知名度。但並非所有來自日本的點心都能大受歡迎，有台灣網友發文討論「難吃名產」，結果卻被內行網友指正，其實不是名產的錯，而是台灣人「吃錯」。

有網友在PTT八卦板發文，內容寫道，日本食物幾乎都很好吃，但仍有像京都名產「生八橋」這類甜點，甜到台灣人受不了。因此他想詢問大家，日本還有哪些很難吃或CP值超低、不值得買的伴手禮？

網友們踴躍提供自己的意見，包括「納豆」、「醬油團子……味道很噁」、「京都的抹茶年輪蛋糕一層糖霜很甜」、「小雞饅頭」……等等都榜上有名，但被點名最多次的，則是台灣人最愛買的「Tokyo Banana」和「京都生八橋」，這兩樣分屬一東一西的知名伴手禮。

原來覺得太甜係食錯方法？即睇網友留言同內行人指出嘅正確食法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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