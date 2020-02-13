MegaHouse高達角色Figure商品化投票結果　阿寶又冇得抖下喇！

《機動戰士高達》今年迎來 40 週年紀念，模型商 MegaHouse 舉行了問卷調查，請粉絲們寫下三個最希望在 GGG 系列（Gundam Guy/Girls Generation）商品化的角色。本問卷在 1 月 14 日時截止收件，而獲得了超過 12 萬票的《機動戰士高達 馬沙之反擊》中的阿寶·尼爾成為第一名，將以這款作為下一個商品化的對象。

其他排名有：第二名是《機動戰士 Z 高達》的嘉美尤、第三名是《機動戰士高達 00》的剎那‧F‧塞耶、第四名是《新機動戰記高達 W》的狄奧·麥韋、第五名是《機動戰士高達 ZZ》的波蕾二世。同時也舉行希望再販售的商品投票，在這邊獲得第一名的是「ALPHA × OMEGA《新機動戰記高達 W》希羅·尤」，第二名是「GGG《機動戰士高達》馬沙·亞斯洛布」，第三名是「G.E.M.系列《機動戰士高達 鐵血孤兒》三日月‧奧古斯」。

至於商品化的詳細情報及再販售的時間目前都未定，也請各位模型粉絲稍安勿躁，靜待消息。

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