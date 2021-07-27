日本的綜藝節目稀奇古怪，有時真會令人大開眼界。有一個長壽節目近日成為話題，原因是節目內容過於簡單，每集只有數分鐘，邀請女嘉賓做一件簡單的事，卻可以在朝日電視台屹立16年不倒，還廣受觀眾歡迎，究竟個節目是做甚麼呢?



【1】火辣寫真偶像日野麻衣。（節目截圖）

節目名叫《全力坂》，自2005年開播到現在已經16年，是朝日電視台的長壽節目。它的播放時段在星期一至四的深夜1:20，節目全長大概只有數分鐘。熟悉日本綜藝的人都知道，深夜時段播放的節目都比較成人向，《全力坂》雖然沒有出現過一個裸露鏡頭，但仍然給予觀眾無限幻想空間。那麼究竟這個節目是做甚麼的呢？

【1】絲毫沒有放軟手腳，全力地跑步。（節目截圖）

《全力坂》每集內容十分簡單，就是邀請一個女星或女藝人，用盡全力跑上斜坡，還有個不露臉的厭世旁白會簡單介紹嘉賓跑的斜坡，最後讓觀眾欣賞女嘉賓們紅著臉，大汗淋漓地喘著氣的畫面。這個節目在日本知名度不少，除了有很多YouTuber會翻拍短片，其他綜藝節目亦會惡搞它，連木村拓哉都有被安排跑過斜坡！

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節目開播16年來除了幾集特別環節，都是請來女嘉賓跑斜坡。不過近日節目宣布要改革，在每個月第一和三個星期四邀請男嘉賓，其他時段仍會以女嘉賓為主。而第一位作為男嘉賓上節目的是三蒲涼介，他是人氣演員，代表作品有《幪面超人OOO》、《幪面超人電王》等。

三浦涼介是第一位在改革後登場的男嘉賓。（節目截圖）

同場加映︰東京奧運｜8個高顏值日本男選手 泳界美男、空手道王子重點推介

日本東京奧運開始，大家除了欣賞比賽，亦會欣賞各國的帥哥美女運動員吧。尤其是男選手，經常訓練令他們滿身肌肉，絕對比一般男生更有吸引力。《開罐Opener》搜尋過今屆出戰的日本男運動員，精選出以下這8個型男讓大家保養一下眼球。

東京奧運總共60多個國家參與，參選運動員一萬多人。今屆奧運由日本主辦，而日本派出的運動員亦相當受矚目。以下這8個日本靚仔運動員，有肌肉型、粗獷型、美男型、那一個是你喜歡的類型呢？

【1】飯塚翔太。（網上圖片）

第1位是田徑選手飯塚翔太，1991年出生，身高186cm。除了身材高大是優點，他的爽朗笑容亦讓人十分有力量。而且實力也不差，他在2012年倫敦奧運及2016年里約奧運都有參選400米接賽並且獲得銀牌，今屆則會參選200米賽跑。

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同場加映︰日本震撼教育｜要吃掉養了8個月的魚 小學生當場哭了：很不捨得

《麻辣教師GTO》、《龍櫻》、《女王的教室》等，我們可以從不少經典日劇中認識到日本人的各種「震撼教育」。最近又有一間小學對學生施行震撼教育法，老師讓同學們合力照顧幾條比目魚，8個月後再投票決定是否吃掉牠們。結果投「要吃」的人數較多，同學們都含淚告別幾條愛魚。

日本新聞媒體FNN News報導，靜岡縣濱松市的一間小學為學生制定了一堂震撼教育課。校方給了同學幾條比目魚，叫他們當自己是魚的爸爸媽媽般去照顧。比目魚們長大了，同學便需要投票決定，是否要將自己親手養大的魚吃掉。

（FNN News）

校方將載著魚的盆子遞給同學們，著他們好好照顧這些魚。這堂課的目的，是讓同學透過親手養育生物體會生命的可貴，並要對這些為人類供給營養而被吃掉的動物懷著感恩。學生們到最後雖然投票決定要吃掉愛魚，但他們每個都從中有著不同的深刻體會，大家都含著淚吃掉了那些親手養育的生命。

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