繼早前《今際之國》性感女星朝比奈彩宣布與男團「三代目J Soul Brothers」成員山下健二郎結婚後，今天(29日)又有一對日娛圈中情侶傳出喜訊。32歲的AKB48前成員大島優子和日版《大叔的愛》飾演「阿牧」、今年30歲的林遣都突然於今早發表結婚聲明，由於兩人的戀情過於保密，不少粉絲都表示「被嚇醒」。兩人在2012年首度合作，傳是拍劇期間日久生情，更爆出原來男方是「優叔」的小粉絲，這段姊弟戀簡直就是最成功的追星例子！



大島優子和林遣都今早傳出婚訊，被日本網民稱為「超級電擊閃婚」，因為他們早前完全沒有傳過緋聞，保密工作做得相當好。根據日媒《體育日本》報道，兩人於2012年首度合作，期間於多套影視作品合作，疑在片場日久生情、假戲真做。亦有網民翻出以往訪問片段，發現原來林遣都是AKB48的粉絲，最喜歡的成員更是大島優子！這次的婚姻可說是「追星成功」，令不少迷弟妒忌羨慕恨啊。

大島優子曾經是AKB「神7」，早上收到偶像結婚消息的粉絲們紛紛發出悲鳴，「我的優子...」、「早上被嚇醒了」；另一邊廂，16歲便出道的林遣都也讓粉絲心碎，大呼「我受傷了不能上班」、「再見了世界！」

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同場加映：菅田將暉小松菜奈疑同居試婚！10對日本「CP成真」熒幕情侶變夫妻

日媒《女性SEVEN》爆料日劇男神兼歌手菅田將暉和女演員小松菜奈開始同居生活，並以結婚為前提拍拖，據聞男方是受到新婚的好友星野源，以及同事務所的松坂桃李所影響，熟人更透露菅田將暉「恨不得立即結婚」，看來好事將近！兩人曾經多次合作拍電影，疑因此擦出愛火花，除了這對CP之外，日本還有很多夫妻檔因為拍劇合作而拉埋天窗，包括「金童玉女」桐谷美玲與三浦翔平、經常放閃的仲里依紗等。

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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