【東京奧運/日本郵政/阿部一二三/阿部詩/橋本大輝/伊藤美誠】日本郵政局7月26日正式發售得獎奧運選手的郵票，發售款式亦隨得獎選手增加而定時更新。不少市民專誠前往特定郵局，購買喜歡的選手郵票。



日本郵局推出多款奧運選手郵票。（MBS NEWS）

日本郵局為已經取得獎牌的奧運選手推出郵票，每款有5張面值84円（約5.69港元）郵票，售價1500円（約107港元），而且款式會隨得獎選手增加而調整，即再有新選手得獎就會增加款式。至7月30日為止，郵局共推出22款郵票，包括近日得獎的橋本大輝、伊藤美誠等。每款郵票在東京中央郵政局限售2000套及其他12個縣的中央郵政局限售500套，亦可於日本郵政官網買到。

市民特地排隊購買（JNN NEWS）

奧運郵票吸引不少市民特地前往排隊購買，他們表示在電視看到比賽，選手勝出的時候覺得很感動，所以買郵票回家紀念。亦有長者為家中想買郵票的孫子排隊，或者想送給孩子作為紀念。日本媒體訪問了數位購買者，發現比較受歡迎的是阿部一二三和阿部詩兄妹，因為他們是初次在同日同項目一起奪金的兄妹檔。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看22款選手郵票👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰東京奧運｜橋本大輝奪金內地網民洗版斥造馬 IG回應︰願誹謗減少

東京奧運19歲日本男子體操選手橋本大輝，在28日晚的男子體操個人全能賽中力壓中國隊的肖若騰奪冠。賽後大批內地網民湧至橋本大輝的社交網站留言抗議，指他作弊，事件引起日本各界及媒體關注。橋本大輝在29日晚發文回應，同時國際體操總會亦公開發文，解釋橋本大輝被扣分的細項，並指他奪得冠軍是正確的結果。

橋本大輝在跳馬項目時有一隻腳出界落地，最後仍以總分88.465力壓中國隊的肖若騰奪得冠軍。然而，賽後微博出現一句叫「#中国体操队遭受的不公#」的熱搜標籤。內地網民對賽果表示不滿，指因為日本是主辦國，所以裁判對橋本大輝踏出界卻視而不見，批評他「不配得獎」、「作弊」、「日本國恥」等。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看內地網民出征討伐他的IG👇🏻👇🏻👇🏻

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事件立刻引起日本各大媒體報導，亦令人關注選手在比賽後被中傷辱罵的問題。事隔一日，國際體操總會（FIG）首先在Twitter公開發文，解釋在該項賽事中對橋本大輝的扣分細節。文章說明，裁判對橋本大輝的評分合符現有規定。橋本大輝的直體笠松轉體720度跳馬動作扣分點如下︰第一騰空輕微分腿扣0.1分、輕微屈髖扣0.1分、第二騰空輕微分腿扣0.1分、落地準備不足扣0.1分、落地未轉正扣0.1分、落地右腳邁出一大步扣0.3分（該項扣分上限是0.3分），最後再追加單腳出界扣0.1分。FIG聲明︰「所以，FIG判定橋本大輝在該項目得到的14.7是正確得分，最後名次亦如是。」

（Twitter@gymnastics）

數小時後，橋本大輝亦在IG貼了一張與肖若騰及俄羅斯奧委會選手納戈爾內的合照，及FIG的扣分準則，並發文回應網民。他首先感謝支持他得獎的人，之後表示「FIG已發文說明扣分詳情，在東京奧運的舞台上做出令人疑惑的表現，我為此感到抱歉。然而我們運動員有時是需要接受比較嚴厲的評分，我在吊環項目中也是如此。」他又指比賽的評分是由裁判客觀地決定的，相信所有選手都在理解這一點，也希望針對選手的誹謗行為可以減少。

橋本大輝親自發文回應網民。（橋本大輝IG）

同場加映︰東京奧運項目公仔掀網民二次創作 30張返工湊仔共鳴佳作超爆笑

東京奧運開幕禮中，由真人表演神還原運動項目圖案的「超級變變變」環節一鳴驚人，引起全球熱話。事後，大量日本網民自己創作了同類的圖案，而題材則變為日常發生的趣事，《開罐Opener》為大家精選了30張佳作，看看大家有沒有共鳴！

東京奧運開幕禮後，日本Twitter流行一個Hashtag「ピクトグラム」（Pictogram），網民一個個接力分享自己創作的奧運圖案，用生活趣事作為題材，有育兒系列、社畜系列、明星系列等，全部都超有創意，引發其他網民共鳴。以下這30張佳作，你最喜歡哪一張呢？

【1】帶兩個小朋友出去購物。（Twitter@aiuepo615）

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