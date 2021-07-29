【東京奧運2020／男子體操／橋本大輝／金牌】被稱為「內村航平接班人」的日本體操新星，年僅19歲的橋本大輝在東京奧運體操男子個人全能決賽擊敗中國隊和俄羅斯奧委會代表，成功為日本奪得此項目第3面金牌。內地網民似乎對這個結果感到非常不滿，認為評判裁決和評分不公正，在微博、Instagram等多個平台惡意中傷這位年輕選手，圍罵「日本之恥」、「用錢買金牌」等。不過，選手背後艱辛和充滿挫敗的訓練又有誰能看見？



19歲的橋本大輝首次出戰奧運奪金，得獎後他說：「金牌和銀牌都一樣重，但我感受到的是至今辛苦累積的『重』。」這句話說得沒錯，每位體操選手都必須經歷無數艱苦的訓練才能躋身奧運世界舞台。橋本並非天生資優的體操選手，現在身高1.64米的他自幼身材矮小瘦削，中學時只有1.53米，體重不到50公斤，為了長肌肉練體操，他強迫自己吃比別人多一倍份量的食物。

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根據日媒「報知體育」報道，橋本在5年前的里約奧運正值人生低潮期，當時就讀中學3年級的他在參與全國中學體操比賽時左腳骨折，最後排名107位。到2019年，他成功以高中生身份代表日本參與世界級的體操團體賽，卻因個人失誤導致隊伍錯失金牌，當場痛哭。

NHK奧運前特備節目《東京2020オリンピック開会式直前SP》在賽前曾經貼身採訪橋本大輝，影片中記錄了這位年輕小將在奪金背後的地獄級訓練，他更曾公開承認「實力落後中國」，將這份不甘心發作動力完成超高難度訓練！

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同場加映：東京奧運｜揭水谷隼患眼疾出賽原因 9年前「打敗中國」預言曝光

東京奧運乒乓球混雙日本隊代表水谷隼和伊藤美誠，以4：3的成績擊敗勁旅中國隊代表許昕和劉詩雯，奪得日本史上首面乒乓球金牌。這對青梅竹馬的夢幻組合奪金後立即被網民起底，其中水谷隼於賽中佩戴的眼鏡最受矚目，原來他患上不能看清球的眼疾，抱恙堅持出賽奧運背後有段感人故事；而「妹妹」伊藤美誠在小學六年級時接受的電視台訪問影片亦被媒體翻出重播，她竟然曾在9年前作出「打敗中國」的奪金預告？！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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