除了拍劇、唱歌之外，明星其中一個主要收入來源，就是廣告代言。近年來，香港亦有不少產品邀請韓國明星代言，例如宋仲基、池昌旭、李敏鎬等。到底請他們拍一個廣告，需要多少錢？韓國綜藝節目《TMI NEWS》公開廣告代言費最貴韓星TOP 13，其中宋慧喬一個IG廣告港元330萬港元，都只是排第12位，那麼前幾名會否是天價?



【第13位】李光洙

有「亞洲王子」之稱的李光洙，是模特兒出身的藝人。剛出道的時候，他的廣告費只是80萬韓圜（港元5300），但自從加入《RUNNING MAN》之後，他於亞洲地區的人氣急升，因而收到不少海外地區的廣告商邀請他代言，在2015年，他的廣告費已經升至4億韓圜（港元260萬）。在2017年，他的總廣告費大約有28億韓圜（港元1860萬）。

第13位李光洙

【第12位】宋慧喬

由出道開始已經頻頻接廣告的宋慧喬，由衣服、首飾、化妝品、至電子產品、汽車、甚至住宅，都有她的足跡。她的代言效果十分佳，例如她在2013年於劇集《那年冬天風在吹》使用的BB CUSHION，就賣出超過100萬個。據悉，她每年光是賺廣告費都超過36億韓圜（2400萬港元）。而在IG上出一個廣告帖，都有超過5億韓圜（港元330萬）的報酬！

第12位宋慧喬

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