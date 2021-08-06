由藝人迪麗熱巴及楊洋主演的內地劇集《你是我的榮耀》正在熱播，除了內地觀眾追看外，這套劇意外地引起韓國網民關注，原因是宣傳海報上，兩位主解造出的手勢，對韓國男性而言，帶有侮辱性的意思。《Opener》為你解說，為何普遍韓國人會將這個手勢理解為「厭男手勢」。



迪麗熱巴、楊洋《你是我的榮耀》海報

「🤏」（Pinching Hand ）這個手勢，對一般人來說，是形容一些「很小的東西」。但對韓國男性而言，這個是有侮辱意思。近日，迪麗熱巴、楊洋等陸星在劇集《你是我的榮耀》的海報中就因為做了這個手勢，成為韓國論壇熱門討論對象。有韓國網民笑言「他們不用再現在韓國市場了」、「可能一開始就沒有打算進駐韓國」。

迪麗熱巴和楊洋始終都不是韓國人，不知道這個手勢有這樣的意思，還算是情有可原。不過，其實過往有不少韓星、名人、廣告商、甚至政府機構，都因為這個手勢而被指是厭男、仇男份子。

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這個手勢到底是從甚麼時候開始變成了厭男手勢？事情的起源，要追塑至2015年韓國爆發中東呼吸綜合症的時候......▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

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雖然被視為極端組織，但MEGALIA的確曾經為韓國女性平權運動做出貢獻。例如她們曾經成功令專門分享偷拍色情影片的網站SORANET倒閉、發行「便利貼運動」鼓勵女性將保障女性主義的字句，寫上便利貼並貼在公眾地方等。不過，在爭議聲之下，MEGALIA最終於2017年關閉。

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近日，一名日本網民就在Twitter上表示，每次看到有韓國選手出場的時候，都會被他們的證件相吸引著。於是，他將其他國家選手的證件照和韓國選手的比較，發覺韓國選手的照片「質素真的高很多」。《Opener》與大家對比一下香港、韓國、日本選手的證件照！

▼ ▼ ▼ 韓選手證件照▼ ▼ ▼

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▼ ▼ ▼ 日選手證件照▼ ▼ ▼

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