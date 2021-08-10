日本江之島電鐵是很多鐵道電車迷喜愛的地點之一，因此常常吸引粉絲帶齊裝備去攝影。近日神奈川縣鎌倉市有一個外國男子騎著單車亂入電車迷的攝影現場，他立刻遭十數人圍罵。事件在網上瘋傳，網民力撐亂入男子並沒有錯，並將他的照片瘋狂改圖，使他一夜爆紅，更發現了他的真實身份。



（Twitter@onlyzeiss）

神奈川縣鐮倉市的江之島電車十分有名，因為這鐵路列車路線沿途會經過不少名場景，例如《男兒當入樽》中的電車場景。近日，由1960年代使用至今的經典車輛「江之島電鐵300形305編成」剛完成維修與重新塗裝，並在8月5日晚上測試行駛，不少鐵道電車迷特地組團拍攝列車。怎料，在列車出現一刻，一位騎著單車的外國男子與列車並排出現，亂入了電車迷的畫面。大批人立刻上前截停並圍攻男子，叫他「去死」、「賠錢」等。當時的片段被放上Twitter瘋傳，網民卻力撐男子指他沒有錯，並認為他的身姿很可愛，所以將他的照片惡搞改圖，並查出男子叫Dylan，是附近餐廳的老闆。

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同場加映︰馬克龍訪日見《AKIRA》、《妖尾》漫畫家 日媒爆他最想見這兩位

東京奧運在8月8日閉幕，由日本主辦的這項世界盛事正式完結，意猶未盡的觀眾都十分期待下一屆在法國巴黎舉行的奧運。法國總統馬克龍在7月底短暫訪問了日本，期間除了與日本首相菅義偉會面外，更安排了與眾多動漫界「大神」見面，如《AKIRA》作者大友克洋。最近更有日媒爆料指，馬克龍原本指名想見的，是兩套大熱作品的作者，到底是誰呢？

（NEWS ポストセブン）

法國總統馬克龍7月23日、24日短暫訪問了日本，與日本首相菅義偉會面，同時又於首相官邸會見了多位知名動漫畫家，包括《AKIRA》作者大友克洋、《妖精的尾巴》作者真島浩及《黑暗靈魂》製作人宮崎英高。

事後馬克龍在自己的Twitter分享見面的短片，還有未能到場的《海賊王》作者尾田榮一郎送上的禮物，吸引大批網民讚好。日本媒體NEWS ポストセブン之後發表報導，指日本外務省（外交部）的相關人士爆料，原來他最想見的是另外兩位知名漫畫家。

馬克龍與大友克洋、真島浩及宮崎英高見面。（Twitter@@denfaminicogame）

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同場加映︰日本萌妹擁女神顏值及爆衫胸肌 衣服一脫驚呆網民︰真人版伊之助

做人千萬不要只看表面，有時候會被別人的外表欺騙。日本有位美女，表面上看似是位可愛萌妹，然而在密實的運動衫掩蓋下是一身超結實肌肉。更因為美麗外表及爆肌身材很似《鬼滅之刃》角色嘴平伊之助，所以被網民稱為「真人版伊之助」。

（IG@misamisa_0428_fit）

爆肌美女叫櫻井美沙季，今年27歲，是一個健美選手。她擁有甜美外表，平日外出少不了一番精心化妝打扮，不過運動衫底下暗藏一身媲美猛男的超結實肌肉。美沙季原本是一個田徑選手，在高中、專門學校及初職時期都有專攻七項全能運動，她形容當時「田徑是她的生存動力」。然而，她在2019年意外弄傷腳跟腱，受傷入院療養幾個月，她不得不放棄田徑並接觸健美。

她玩健美是因為「朋友推薦，而且自己做運動員的時候也有健身習慣」。最初，她對健美不了解，但總是努力去鍛鍊，每日都去健身操練。幾個月後參加第一次健美比賽，但實力不足落敗，本來想再接再厲卻遇上疫情，一直無法贏得比賽。不過她的美貌受到網民關注，亦受邀請在樂隊マハラージャン 的新曲MV《セーラ☆ムン太郎》中演出而漸漸打起了名氣，一時間增加了不少粉絲。現在她越來越專心在這方面發展，甚至還開了自己的經紀及製作公司，培育演藝人、運動員、模特兒等。今年6月，美沙季宣布結婚，她的丈夫同樣是位健美先生，這對高顏值夫妻令不少網民為之羨慕。

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