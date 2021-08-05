做人千萬不要只看表面，有時候會被別人的外表欺騙。日本有位美女，表面上看似是位可愛萌妹，然而在密實的運動衫掩蓋下是一身超結實肌肉。更因為美麗外表及爆肌身材很似《鬼滅之刃》角色嘴平伊之助，所以被網民稱為「真人版伊之助」。



（IG@misamisa_0428_fit）

爆肌美女叫櫻井美沙季，今年27歲，是一個健美選手。她擁有甜美外表，平日外出少不了一番精心化妝打扮，不過運動衫底下暗藏一身媲美猛男的超結實肌肉。美沙季原本是一個田徑選手，在高中、專門學校及初職時期都有專攻七項全能運動，她形容當時「田徑是她的生存動力」。然而，她在2019年意外弄傷腳跟腱，受傷入院療養幾個月，她不得不放棄田徑並接觸健美。

櫻井美沙季被稱為「真人版伊之助」。（網上圖片）

她玩健美是因為「朋友推薦，而且自己做運動員的時候也有健身習慣」。最初，她對健美不了解，但總是努力去鍛鍊，每日都去健身操練。幾個月後參加第一次健美比賽，但實力不足落敗，本來想再接再厲卻遇上疫情，一直無法贏得比賽。不過她的美貌受到網民關注，亦受邀請在樂隊マハラージャン 的新曲MV《セーラ☆ムン太郎》中演出而漸漸打起了名氣，一時間增加了不少粉絲。現在她越來越專心在這方面發展，甚至還開了自己的經紀及製作公司，培育演藝人、運動員、模特兒等。今年6月，美沙季宣布結婚，她的丈夫同樣是位健美先生，這對高顏值夫妻令不少網民為之羨慕。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看她的超勁身材👇🏻👇🏻👇🏻

+ 23

同場加映︰日本奇葩節目只邀女星做一事 齋聽喘氣聲也超高人氣 木村曾亂入

日本的綜藝節目稀奇古怪，有時真會令人大開眼界。有一個長壽節目近日成為話題，原因是節目內容過於簡單，每集只有數分鐘，邀請女嘉賓做一件簡單的事，卻可以在朝日電視台屹立16年不倒，還廣受觀眾歡迎，究竟個節目是做甚麼呢?

節目名叫《全力坂》，自2005年開播到現在已經16年，是朝日電視台的長壽節目。它的播放時段在星期一至四的深夜1:20，節目全長大概只有數分鐘。熟悉日本綜藝的人都知道，深夜時段播放的節目都比較成人向，《全力坂》雖然沒有出現過一個裸露鏡頭，但仍然給予觀眾無限幻想空間。那麼究竟這個節目是做甚麼的呢？

【1】絲毫沒有放軟手腳，全力地跑步。（節目截圖）

《全力坂》每集內容十分簡單，就是邀請一個女星或女藝人，用盡全力跑上斜坡，還有個不露臉的厭世旁白會簡單介紹嘉賓跑的斜坡，最後讓觀眾欣賞女嘉賓們紅著臉，大汗淋漓地喘著氣的畫面。這個節目在日本知名度不少，除了有很多YouTuber會翻拍短片，其他綜藝節目亦會惡搞它，連木村拓哉都有被安排跑過斜坡！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看其他女嘉賓及木村參與的過程👇🏻👇🏻👇🏻

+ 23

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰三上悠亞試穿網購衫 誤穿平價牛仔褲若隱若現 網民噴血︰超害羞

AV天后三上悠亞近年轉戰YouTuber行列，拍攝美妝、跳舞、日常挑戰等多種題材影片。近日她上載影片分享平價網購衣服，她穿上泳衣、緊身連衣裙等大露身材，但最引人注目的竟是一條外表看似平平無奇的牛仔褲，穿上去比大尺度比堅尼更令人害羞！

三上悠亞近日上載兩條試衫影片，試穿多款平價購物網SHEIN的衣服。雖然她說自己很認真在分享網購產品，影片中亦有好好說明產品質地、價錢等細節，但仍然難阻觀眾將焦點放在她的豐滿身材上。她最初試穿的幾款衣服都款式尚算正常，貼身剪裁令她更顯性感，但試到最後一款牛仔褲時，獨特的設計連她自己都臉紅著說︰「太害羞了吧」。

首先試穿的是這件667円（$47港元）的黑色上衣。（三上悠亞YouTube頻道）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看她試穿泳衣及牛仔褲👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7

點擊看全文︰三上悠亞試穿網購衫 誤穿平價牛仔褲若隱若現 網民噴血︰超害羞

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥