自從《PRODUCE 101》系列成功之後，不少韓國電視台都紛紛仿傚，推出各種選秀節目，其中MBC電視台就會於9月推出一個名為《極限debut野生idol》的生存選秀節目。製作組日前釋出30多名參賽者的硬照，意外引起了網民熱烈討論。不少網民mean爆嘲笑參賽者顏值低，「感覺真的太野生」、「真的是選Idol嗎」。



聖圭、李善彬、車太鉉、金鍾國、LIA KIM、裕真

將於下月登場的《野生IDOL》，由有「能力者」之稱的藝人金鍾國做主持，另有車太鉉、INFINITE成員聖圭、BRAVE GIRLS成員裕真、李善彬、知名排舞家LIA KIM做評判及導師。有別於一般的選秀節目，《野生IDOL》將安排參賽者於野外接受訓練，集中訓練他們的體力、野外求生能力，從而令他們適應殘酷的娛樂圈生活。

《野生IDOL》預告截圖

雖然節目尚未播出，但近日已經成功引起網民熱烈討論。由8月9日日開始，製作組就陸續於Twitter上公開參賽者的硬照。不少網民都mean爆嘲笑參賽者的顏值低，「太符合節目的宗旨」、「感覺真的很野生」、「製作組有心作弄吧，都沒有替他們化妝，又不修圖」。

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記者就覺得其實參賽者的顏值並沒有網民說的那麼嚴重，而且有些參賽者其實也長得挺帥！大家有留意到當中有熟悉的面孔嗎？包括6號是曾經參選《THE UNIT》並以UNB之名活動的基重、24號參賽者是曾經參選《PRODUCE 101》第2季的徐晟赫、26號參賽者是曾經參加《PRODUCE X 101》的法籍參賽者Timothee。

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