雖然韓國和日本自古以來都是宿敵，不過不少日本迷妹都十分喜歡韓國的明星。日本網站rankingoo.net近日進行票選，選出日本人最愛的韓國男團TOP 10，其中已經出道17年的東方神起仍然高居第二位，在日本的人氣屹立不倒，究竟能超越東方神起的是哪個男團呢?



日本網站rankingoo.net在7月1日至7日期間，訪問了超過800名年齡介乎10歲至60歲的日本人，調查在日本擁有最高人氣的韓國男團，結果日前出爐。第10位由選秀節目《I-LAND》誕生的組合ENHYPEN奪得。

ENHYPEN

ENHYPEN，由7名成員組合，他們都是選秀節目《I-LAND》的勝出者。而《I-LAND》這個節目，是由「選秀王國」M-NET電視台的所屬製作商CJ E&M，與防彈少年團的所屬公司HYPE（舊稱Big Hit）共同製作，所以ENHYPEN都被視為BTS的師弟團。

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同場加映：23個韓星複雜中文名你識讀嗎？

為了不想同人撞名，不少父母在替子女改名的時候，都會花盡心思，改一個特別的名字。以下這23個韓星的漢語名字，就用了一些連以中文為母語的人都未必懂得唸的字。例如最近在《機智醫生生活》第2季中活躍的男星曹正奭，你又知道「奭」字的廣東話怎麼讀嗎？

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同場加映：日本人眼中最帥韓國男星TOP 20

日本網站rankingoo早前針對1900多名年齡界乎10至50歲的日本網民，票選出他們心目中最帥的30歲以上韓國男星。不少韓劇男神，包括玄彬、李敏鎬、金秀賢、李鍾碩等，都有上榜。

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