愛情求生手冊！情路上陷阱處處，一不留神激嬲男/女朋友，從此過著慘痛的生活。香港地豈止生仔、擔遮要考牌，《開罐 Opener》為各位愛情新牌仔，增加情場求生技。

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影片截圖

日前，Facebook群組「理財妙法 按揭扣稅慳稅 分享區」有網民發布一段3分鐘行車記錄儀的影片。片段中男生似乎飲了酒，上車後不斷埋怨女友花錢搭的士不知節儉，更多次強調可選擇坐巴士或自駕回家。「4,500蚊一個月呀（養車），你估平呀」、「隔離有18P（巴士）直接返堅尼地城喎，做咩要搭的士啫」，期間女友不斷想拖手安撫他，但男生都縮手拒絕更重覆多次說話內容。片段流出後，不少網民同情女生，更留言指男生「唔識理財，又要計埋啲婆仔數」、「煩過啲八婆師奶街市講價」。

《高嶺の花》劇照

再親密的情侶也是兩個獨立個體，當然習慣和金錢觀各異。正如有人喜歡付現金，有人偏好電子支付，兩者並無對與錯。就算金錢觀不同，或你對另一半的理財習慣真的看不順眼，也應給予對方自主權和空間。想知彼此金錢觀夾唔夾？原來可從拍拖時的小細節看到！

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同場加映：網民拆解渣男追女SOP！如何8步將女生騙到手 渣男金句聽到嬲

Netflix排行榜前十位的的19禁韓劇《無法抗拒的他》正在熱播中，劇中宋江主飾演的男主角朴宰彥，認爲戀愛很麻煩、但很享受曖昧，「渣男」人設讓人又愛又恨。近日，有台灣網民在討論區上拆解渣男追女招數，發現來來去去都是幾招，並總結出8招稱為「渣男天龍八部」，網民看後留言大呼「太準了吧」。

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做得渣男，為了不用負責任，都多少有幾句金句旁身。當女生想確認關係，或有進一步表示，這些渣男金句就會派上用場，撇清關係之餘關係又不至太僵，完全立於不敗之地。

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同場加映：友達以上戀人未滿 ？專家教5步朋友變情人｜出Pool補習班#38

有多少人以朋友的名義，偷偷愛著對方？Lunch Actually個人品牌分析師及香港註冊社工 (RSW) 譚希瑜 (Christel)分享，朋友與情人的分別在於「曖昧」。朋友遲遲未能夠成為戀人，是因為缺乏了些打情罵俏、缺乏了些戀愛的幻想、缺乏了些身體接觸。

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