情侶感情關係之中，最害怕的就是出現第三者，造成兩人感情裂痕。然而，劈腿方式有千百種，但你想得到有人竟會利用網路銀行轉帳的「備註」功能，來當成偷吃工具嗎？



一名網友在Dcard感情版發文，表示自己跟女友交往三年且已同居兩年，兩人感情非常好，彼此之間沒有祕密，也有各自的手機密碼、可以互看聊天訊息，原PO甚至打算在女友生日時送上機車做為生日禮物，沒想到近來卻發現女友劈腿，讓他十分崩潰。

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原PO在7月初時發現女友突然有多筆網銀轉帳紀錄，詢問後，女友解釋是在蝦皮出清二手包包，所以才會收到買家轉帳。一開始原PO不疑有他，不過隨著轉帳紀錄越來越多，而且有些還是女友匯出去的，匯款時間也很接近，讓他越來越不解？

有天女友打扮得格外漂亮，說是要回自己家，回家路上順便和買家面交「對方想看她穿這套衣服，如果喜歡對方就會下單」，這讓原PO的警覺心更加提高，因為女友平日根本不會回家，後來打給她也沒有接，索性直接打電話到女友家，但女友媽媽卻說「她沒有回家」，而且女友的手機定位也關閉，讓原PO心都涼了。

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隔天下午，女友返回租屋處後，原PO趁她洗澡時翻看蝦皮訊息，發現根本就沒有買家要面交的對話。這時碰巧跳出一則網銀匯款通知，於是他登入查看，沒想到卻發現匯款數字是一整排「520」，而且備註欄是一連串鹹濕的訊息，「睡不著在想你」、「寶貝晚安我不會像他把你撐痛」、「大小合適最重要哈哈哈下次再來啊」。

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劈腿新招讓網友看傻！銀行行員勸：備註別亂打

原PO心痛表示，不知道女友是不是一時意亂情迷才出軌，也不知道該如何相信她？並說「我真的還很愛她，但是打開潘朵拉盒子的摩斯密碼後，我真的不知道要怎麼愛她了」。而網友們紛紛回應「偷吃看過很多，但用網銀的我還是第一次看到」、「以為蝦皮已經是最強，沒想到網銀也可以」、「好扯…網銀竟然當作通訊軟體使用」，也有銀行行員留言回覆「誠心建議備註不要亂打有的沒的，如果今天要辦什麼信用卡、貸款，行員必要時會查網銀資料來看，這些都會看得到哦」！

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