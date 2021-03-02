伴侶曾出軌婚姻還可繼續下去？　8大要點該考慮感情甚或更勝從前

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-02 12:00

一段感情最不想見的就是以「背叛」收場，一旦伴侶面臨出軌，就是背棄你的信任…開放式關係除外；相愛的人，彼此的眼裏通常容不進一粒沙，當一段感情發生背叛或是面臨出軌，通常就象徵愛情的終結。雖然朋友們一定會勸你早日放棄，但朝夕相處的感情怎能說放就放？但真金是不怕火煉的，當你們經歷過出軌的考驗，重新審視以下這 8 點，或許還能給這段感情一點死灰復燃的機會。

曾背叛過婚姻的伴侶，還可再愛下去嗎？（按圖了解更多！）

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1. 你仍能想像兩個人在一起的生活

根據臨床心理學家 Josh Klapow 表示，「一段曾被背叛的關係，最大的挑戰在你自己。」遭遇出軌後，最害怕的就是失去信任，你該想想自己想要的是甚麼，生活重心應該放在哪裏，倘若你仍願打從心裏相信他，或許值得繼續走下去。

2. 雙方都願意重新檢視感情問題

如果走過背叛，你們仍確定兩人彼此相愛，且願意認真地檢討彼此的問題，即便他人不斷落井下石，這也算是一種感情長久的好徵兆。兩性關係治療師 Theresa Herring 說：「如果這是你愛的人，你們都願意解決問題且能夠解決，那麼這段感情就值得繼續。 」

3. 你能感覺到他有心改變

畢竟感情是兩個人的事情。依照你對他的了解，若他真的誠心道歉，並且做出了具體可見的改變，用行動證明自己能夠維持現在的狀態，那麼不妨再給一次彼此重新開始的機會。諮詢師 Jonathan Bennett 認為，假如另一半乾脆的承擔責任，且往後的日子都一如既往的以誠實的態度生活，就顯示了對彼此未來的誠意，不妨再給彼此一次重新開始的機會。

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4. 雙方彼此間的相處變得更加舒適

置死地之後，迎向後生。治療師 Kimberly Hershenson 認為，如果兩人在歷經一場浩劫後，還能夠敞開心胸，誠實的溝通，建立開放的對話管道，那麼此次「綠帽」所帶來的幫助遠遠超越傷害。

5. 遭遇巨變後仍擁有相同價值觀

對方只是一時失誤，但跟你之間的觀念還是對盤嗎？兩性治療師 Irene Schreiner 表示，如果你和伴侶都有共同的價值觀，說明你能解決問題，使兩人關係邁向正向軌道。

6. 他能全盤接受你對他的不滿

許多人背叛之後，大多選擇說謊或是逃避不承認。而當伴侶在打破信任後，跟你之間的關係也有可能變得「不對等」。但治療師 Kimberly Hershenson 則認為，若對方願意承認錯誤，並且讓你發洩情緒，並回答所有問題、給你足夠的空間，代表他想調整兩人關係，成為一個你身邊永久的守護者，並非一走了之。

7. 他可以坦承自己當初背叛的原因

治療師 Irene Schreiner 認為，如果伴侶出軌後，還能積極的找出當初選擇欺騙的原因，並且勇於認錯，代表他有心想改變，並且不願意讓它再發生。

8. 當初出軌劈腿的原因解決了嗎？

當你的伴侶劈腿，除了是對方一時意亂情迷之外，還有可能是因為兩人的關係遇到問題！芝加哥約會專家 Stef Safran 認為，如果你能討論自己與兩人感情中存在的問題，溝通了解，那麼彼此的關係會變得比以往都強，有時「不忠」反而可以處理感情中隱藏的問題。

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