十二星座愛情｜容忍另一半出軌嘅5個星座　雙子被綠仲會暗暗竊喜

有些人面對另一半對感情不忠時會快刀斬亂麻，而有人卻會默默容忍，把自己的底線退到最底部。出軌劈腿求原諒，外遇偷吃求挽回。這幾個渣男渣女的路數都是會讓某些愛到卡慘死的人，陷入戀愛鬼遮眼的狀態。究竟哪幾個星座的女性比較容易容忍伴侶劈腿呢？



容忍另一半出軌嘅5個星座女 點圖睇睇塔羅筆記嘅分析▼▼▼

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牡羊（白羊）座：衝動、直率又活力充沛的牡羊座，在談戀愛時通常會給人一種十足又火熱的戀愛感。而人非聖賢，孰能無過呢？每個人總是會有犯錯的時候，但是知錯要能改，對於大度的牡羊座來說，她們就是有這樣的想法，一次次地去原諒出軌的男友。因為在她們的心中，不管你在外面怎麼胡亂地搞三搞四，拈花惹草，只要對方回來的時候，眼中只有我自己一個人——那麼贏者仍然還是自己！所以牡羊座的人是可以忍受男友出軌的。

雙子座：口舌如簧、思緒敏捷、做事靈巧的雙子座，雖然生平日裡看起來大大方方，百無禁忌，但是在感情中卻不是一個勇敢的人。雙子座的女生，對感情看得也是相對較輕的，雖然雙子女表現得一副敢愛敢恨的模樣，事實上她們對於愛情很恐懼，也沒有什麼安全感。因此，雙子女的內心其實是對感情沒有把持力的。如果戀人出軌了，也許雙子反倒會有點兒開心吧。因為表現她們大度的機會來了。只要原諒了對方，自己反倒有了一定程度的踏實感。

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射手（人馬）座：被許多人認為「花心、愛撩」的射手座，大多數都是愛玩、愛浪漫、愛自由，身邊的異性也很多，所以「緋聞、花邊新聞」也不少。雖然射手座的女生也是很愛玩的，愛情在她的眼中，也不是責任，更不是生生世世的牽絆。愛玩的射手女會認為，兩個人在一起，只不過是各取所需。如果男友出軌了，射手座的女生會原諒對方，因為射手女自己也可能會犯錯，因此原諒對方無非是想讓自己在犯錯的時候，有一個好的台階下罷了。

處女座：處女座本來就對任何事有著一定的標準，而對待伴侶也不例外。但是在愛情的容忍度中，卻是格局很大！優柔寡斷的處女座女性，面對著情人無情背叛的狀況下，最後往往都會選擇原諒對方。因為擅於計算一切利益得失的處女座女孩，會認為男生沒有幾個不會出軌的，因此離開了這一個，說不準，下一個又是一個出軌的。還不如早早地拿捏準了這個出軌男友。打開天窗說亮話，說不定對方反而會感激自己而不再出軌。

雙魚座：有人說，雙魚座通常會是公認的「戀愛腦」，容易暈船、情感氾濫，同時也常會鑽牛角尖，腦中的國家歌劇院大肆開演。雙魚座男生從來就不是一個強勢的人，內心十分脆弱，所以在感情中往往是付出更多的一方。在柔情似水的雙魚座女生的心中，其實她們對待感情的忠誠度可以說是百分之百，她們一旦認定對方，就會包容對方的全部，還有對方的背叛。不過，不同的是，雖然她們會包容，可是自己的那份感情會有所改變，不再以男友為中心了。她們會更喜歡活在自己的小天地裡，說服自己跟對方還是很好。

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