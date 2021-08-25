被稱為「最強星二代」的木村拓哉女兒木村光希（Koki）自15歲出道以來就成為廣告商的寵兒，更逐漸打入中國市場。然而，有網民發現近年冒起的內地新星李宛妲竟然與Koki撞樣，兩人的樣貌輪廓如同餅印，連歲數都是一樣。



（IG@koki）

現年18歲的木村光希因為有天王級父母木村拓哉和工藤靜香，未出道早已備受關注。自她2015年正式在日本時尚雜誌作為模特兒出道後，工作更是源源不絕。父親是亞洲天王，她的發展自然也不限制於日本。Koki在2019年已在吳亦凡歌曲《貳叄》微電影擔任女主角，之後又以高價獲邀在內地綜藝《創造營2021》擔任「特邀助力官」。漸漸成長，Koki早前也宣布挑戰演員工作，參演日本恐怖電影《恐怖村》系列第三部《牛首村》。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看木村光希👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

不過這位最強星二代出現了一位勁敵，早前日本媒體《週刊女性PRIME》發表文章，指中國一位新晉女星李宛妲與Koki十分似樣，不僅是樣貌輪廓、身高、身材都差不多，她們甚至是同年出生。作為Koki的媽媽兼經理人的工藤靜香不得不提起戒備，因為李宛妲將會成為Koki的頭號勁敵。

（週刊女性PRIME）

說起李宛妲，其實她的來頭也不小。她是中德混血兒，父親是德國生態學博士馬悠，母親是環保工作者李旻果，兩人一起從事熱帶雨林修復和再造工作。李宛妲自小生活在熱帶雨林，由父母進行家庭教育，直到父親因病去世，母親才把李宛妲和姐姐送進學校。然而她出現在觀眾眼前的時間比Koki早，在8歲時就與姐姐參加內地節目《中國達人秀》，以森林精靈的打扮演出，被封「精靈姊妹」。後來她長大後，便加入了王家衛的澤東電影公司，拍了第一套電影《葉問4》，飾演被欺凌的少女，與甄子丹有不少對手戲，更因此得到香港金像獎最佳新人獎提名。擁有如此實力，被稱為Koki的勁敵也不為過。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看李宛妲與Koki的對比照👇🏻👇🏻👇🏻

+ 12

同場加映︰《大唐女法醫》日本爆紅 男二蘇伏人氣反超男主 這對CP最多人撐

最近，一套新推出劇集《大唐女法醫》再次在日本掀起話題，Twitter上有不少粉絲討論劇情，而劇中演員例如冉顏（周潔瓊飾）、蕭頌（李程彬飾）、蘇伏（裴子添飾）等人的顏值亦成為一大亮點。

（日本BS放送）

《大唐女法醫》2月14日在內地播放，6月29日在日本BS11頻道播放，亦於7月8日在香港開電視播放。故事講述唐代女子冉顏為了查明母親自殺一案，努力學習驗屍成為一名女法醫，並遇到3個男子發展感情。劇集在日本播放後大獲好評，更成為Twitter熱搜，不少網民大讚劇中推理與戀愛結合的劇情十分引人入勝，又熱烈討論劇中男女主角的感情線，並將焦點放在主要角色的顏值，網民指︰「我不知道這些中國演員，但他們很帥！」當中，男二蘇伏在日本的人氣比男主角蕭頌更高，網民希望他最後能贏得女主角的心。另外還有一對組合意外地有人氣呢！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看各個角色顏值👇🏻👇🏻👇🏻

+ 14

點擊看全文︰《大唐女法醫》日本爆紅 男二蘇伏人氣反超男主 這對CP最多人撐

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥