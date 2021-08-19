AV拍攝片場一向神秘，女優深田詠美卻大膽拍攝一日的工作內容，讓大家了解AV女優的工作流程。那天她從早上8點工作到夜晚，最後累癱在床上，首次被大家窺探到辛酸一面。然而更慘的是，她還因一件事被拍攝隊責罵，到底發生甚麼事？



（YouTube@深田えいみ / Eimi Fukada）

深田詠美除了是AV女優，她更落力經營YouTube頻道，十分勤力出片。早前她上載一條一日工作的短片，揭開AV片場神秘的面紗，包括工作環境、拍攝流程等。原來每次拍攝前要簽承諾書，男女演員都要出示性病檢查以確保大家健康。當日她足足工作了14小時，拍了3場戲，工作到10點下班的時候已經累癱在床上。而且雖說作為明星，但深田詠美當日就因為一件事而被攝製隊責罵，粉絲都紛紛留言表示心痛。

深田詠美大約花了40分鐘坐車去片場。（YouTube@深田えいみ / Eimi Fukada）

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同場加映︰日YouTuber為收視當街亂指路人拍過AV 無碼公開女生尷尬表情捱轟

YouTuber是近年新興職業，不少年輕人都設立頻道拍片，想打響名堂。不過作為資訊發佈者，YouTuber亦要小心言行。最近日本新手YouTuber組合「おこさまらんち」為拍片對不認識的路人做了一個低劣的惡作劇，結果差點被告，還要拍片謝罪，不過網民卻還覺得他們的道歉無誠意，大家認為如何呢？

成員Kaisei（左）、Egason（中）、及Sora（右）。（YouTube@おこさまらんち）

おこさまらんち是日本新晉YouTuber，主要成員有3個，分別是Kaisei、Egaso及Sora。他們在2021年7月4日才上載第一條短片，至今有4430個訂閱數，他們在自我介紹中形容自己是「以大阪為據點，做些任意妄為的事發布上網的頻道。」他們一向的拍片風格都是比較大膽、以性為造題的。

在8月2日，他們上載了一條名為「【神回】街中に居る女の子に『A○で見た人だ！』と叫んでみたらwwww」（試試朝著街上路過的女生大叫「你是AV裡的人」。）的短片。影片中，他們在大阪街頭隨機向路過的女性大叫「你是Pornhub裡出現的人吧！」、「我在AV中見過你！」、「你有演出AV吧！」等。胡亂指認女性是AV演員，並拍攝路女生們的尷尬反應，不經馬賽克處理就上載影片。影片立刻引來網民炮轟，甚至有律師留言指他們可能犯了誹謗罪，他們最後才拍片道歉了事，然而網民並不受落，認為道歉沒有誠意，你又覺得如何呢？

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同場加映︰日男藉口介紹工作迷姦女大學生 驚揭性侵40人存裸照及身份證自保

正值暑假季節，是不少大學生剛剛畢業休息過後準備找工作投入社會的時候，如果有人說可以幫你入職理想的公司，可能你都會有興趣。日本一名男子近日因為性侵女大學生被捕，令人震驚的是他已經第8次因同樣罪行被捕，更被揭發受害者人數至少有40人。

（NNN NEWS）

日本傳媒報導，31歲男子丸田憲司朗在8月11日被警方以「準強制性交罪」被捕。「強制性交罪」是指在受害人不情願的情況下強迫性交，而「準強制性交罪」是指在受害人沒有能力抵抗、心神喪失，例如喝醉酒、昏迷等情況下強迫性交。

多次「再逮捕」

丸田慣用的手法是先迷暈目標女性再進行性侵，他曾多次「再逮捕」及起訴，今次的報案人是因為見到之前的新聞才向警方報案。「再逮捕」的意思，並非指逮捕後釋放，再被逮捕，而是指同一名犯罪者在被逮捕後，被控告犯了其他罪行，在新的罪名上再被逮捕一次，拘留時間亦會被延長。

以心急求職女大生為目標

案情指，丸田的目標大多是即將畢業投入社會，正為找工作忙得焦頭爛額的女大學生。日本的學生有種文化叫「OB訪問」，「OB」是指「Old Boy」、「OG」就是「Old Girl」，都有前輩的意思，「OB訪問」就是即將畢業的學生向同一間學校畢業的前輩取經，打探前路該如何發展。在大學生求職的情況下，「OB訪問」是指大學畢業生向正在目標企業工作的前輩打探資料，例如入職條件、工作環境等。

丸田在各種求職或交友App中聲稱自己是名牌大學出身，在出名的求職公司「Recruit Holdings」工作，可以介紹工作給大學生，藉此吸引女性跟他見面，隨後以安眠藥迷暈受害人再帶其去酒店性侵。警方在拘捕丸田後，在他的手機發現40名女性的裸照及身份證明照，估計是用作要脅受害人使她們無法追究。

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