孕婦十月懷胎生下嬰兒，誰又會想到孩子竟然被家人偷走？中國有個50歲大媽，在公司認識並搭上了年輕10歲的男同事，對方卻堅持要生小孩否則就分手。大媽為了滿足奸夫，竟然偷走剛出生的親生孫子，假裝是自己懷孕生的孩子！



事件發生時內地不少媒體也有報導。（節目截圖）

日本節目《ありえへん∞世界》經常播出一些發生在世界各地的奇事。最近節目就重現了一宗2019年發生在中國安徽的案件，一名姓曹的50歲中年婦女（亦有部分新聞指女子姓曾），與結婚多年的丈夫感情早已冷卻，為了打工幫補家計便去到一間包食宿的工廠做農民工。曹女在工作的地方認識並搭上了比自己年輕10歲的蔡男，蔡男對她提出想要生孩子否則就分手。已經50歲的曹女竟然真的奇蹟懷孕，卻意外流產，此時她的媳婦剛好懷孕生下兒子。為了留住情人，她決定偷抱走親生孫子，裝扮成是自己生的兒子與蔡男生活。

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雖然曹女在拐走親生孫子後，3日內就被警方拘捕，孩子也回到親生父母身邊。但曹女仍然是孩子的祖母，以後生活也少不免會面對兒子夫婦和孩子吧。到時候兒子和媳婦又會否放心讓她見到孩子呢？這個家庭的關係也會存在芥蒂吧。

同場加映︰日48歲啃老族不肯返工狂哭如巨嬰 揭終極真相全民被騙︰還我眼淚

在日本，「啃老」早已成為社會問題。近日Twitter出現一條短片引起網民熱烈討論，片段中見到一個啃老族男子被母親嚴厲指責叫他出去工作，他卻掙扎吵鬧說不要，尤如巨嬰。網民紛紛留言討論這個家庭的悲哀，然而該片段是擷取自一條YouTube影片，影片最後爆出一個真相讓網民驚覺已被騙！

Twitter用家reosira9999近日貼上一條啃老族短片引發網民討論，更上了Twitter熱搜。片段中見到一名聲稱已48歲的啃老族男子，被其母親責令要起來找工作，他邊與母親拉扯邊哭，尤如巨嬰一樣。翻查資料，其實影片是擷取自YouTuber「ウマヅラのお茶の間」在2019年上載的影片，題目為「48歳引きこもり自称YouTuberの初アルバイトに密着【ドキュメンタリー】」（密切跟拍48歲自稱YouTuber的家裡蹲初次打工實況【Documentary】）。紀錄片中詳細拍下了這個啃老族的故事，原來因為他3個月沒有洗澡，導致母親忍受不了而向社福機構求救，在工作人員幫助下他找到了工作。原本是個溫馨的故事，但影片最後卻爆出一個終極真相！

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影片中見到，社福機構的工作人員嘗試開解兒子，但兒子卻以十分激烈的反應拒絕。母親之後看不過眼，強行拉起兒子叫他去工作，兩人互動拉扯，兒子發出吼叫抵抗，邊哭邊叫︰「我不要去打工！」後來在機構幫助下找到了居酒屋的工作，雖然工作中仍然不斷出錯，但總算找到可以待的地方。但影片最後爆出一幕，原來這個溫情小故事，是YouTuber「ウマヅラのお茶の間」幫求職App拍的廣告，剛剛那些片段只是演出來的「仿紀錄片劇情」。所有網民都被逼真的演技和製作欺騙了。

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同場加映︰日男藉口介紹工作迷姦女大學生 驚揭性侵40人存裸照及身份證自保

同場加映︰日17歲仔打死6歲妹偽造意外假象 警驗屍發現百處瘀傷揭慘劇內幕

生孩子之前一定要好好計劃是否有能力養育，否則容易會造成悲劇。日本近日發生一宗慘劇，17歲哥哥毆打虐待6歲妹妹致死，事後更掩飾真相偽裝成意外，最後被警方揭發拘捕，並親口承認犯案，而原來兩兄妹的身世，也相當悲慘。

案情指，京都大津市一名17歲的少年指她的6歲妹妹從公園的遊樂設施意外跌落失去意識，向附近居民求救。女童送院後死亡，事後警方發現她身上有多處傷口，懷疑在家中被嚴重虐待，之後拘捕哥哥。事件引起公眾關注，不少人關心兩兄妹的家庭生活及父母去向，事後他們的母親亦有開口回應。雖然哥哥是傷害妹妹致死的人，但網民形容這是一起「倫常慘劇」、「妹妹是受害者，哥哥也是受害者」、「孩子殺死孩子這種事太可悲」，到底是怎樣的生活導致事件發生呢？

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