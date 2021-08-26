不論是男還是女，都會想追求完美的身段。男的，就想要「6舊腹肌」，女的，就想要S型身材。近日，韓國節目《TMI NEWS》就請了健身教練，選出業界公認的身材最好男、女星TOP 6。近期因參演《無法抗拒的他》而人氣急升的小鮮肉男星宋江都有上榜。



【男星部第6位】宋江

身材最好的男星第6位，由近日大熱的宋江奪得。現年27歲的他，身高185cm，是十分標準的模特兒身材。除此之外，熱愛健身的他，還有「太平洋肩膀」，而且滿身都是肌肉。今年較早時間，他在劇集《如蝶翩翩》飾演一名芭蕾舞者，卻因為身材太健碩，而被經紀公司下健身禁令！

宋江／NAMOO ACTORS圖片

▼▼▼點擊下圖查看最好身材男星TOP 6▼▼▼

+ 14

除了宋江之外，柳演錫、張民皓、朴敘俊、JAY PARK、安普賢等男星，都被選為身材最好的男星。

【女星部第6位】金世正

身材最好的女星第6位，由「國民女團」I.O.I出身的金世正奪得。別看金世正的身高只得164cm，其實她的身材充滿健康美。因為要配合劇集《驅魔麵館》的角色，世正刻意鍛鍊身材。雖然現時劇集已經終映，但世正沒有放棄，繼續維持健身的習慣。

金世正手臂上的「老鼠仔」十分明顯！

▼▼▼點擊下圖查看最好身材女星TOP 6▼▼▼

+ 13

除了金世正之外，Red Velvet的瑟琪、Mamamoo的Solar、Blackpink的Lisa、金瑞亨、李施昤等女星，都有入選此榜。

看完這個榜之後，想必大家都很渴望能有這樣的身材吧......現在開始減肥、做運動也不遲的！不過，減肥最緊要減得健康，過分節食一定會為身體帶來不好的影響，配合適量的運動和選擇低卡的食物，大家都可以吃得飽飽地減肥！

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：韓國孖生兄弟挑戰食素vs食肉減肥 3星期實測這方法竟減得更多

韓國時事節目《SBS SPECIAL》進行「肉食減肥VS素食減肥」的研究，找來一對健身教練孖生兄弟、及另外兩名十分注重健康的醫生進行實測。最後竟然是「這種方法」減得更有效！

+ 9

想知道到底哪個方法更有效？點擊原文【韓國孖生兄弟挑戰食素vs食肉減肥 3星期實測這方法竟減得更多】查看！