韓國男子組合NCT的香港成員Lucas（黃旭熙），近日接二連三被自稱是其前女友的中、韓網民大爆他私底下的渣男惡行。消息傳開後，不少韓媒更稱他為男版「花蛇」（與「蜘蛛精」相近的意思）。以下這8名韓星都曾經捲入私生活爭議，例如朴有天就被爆曾邀請粉絲到「3P派對」，私生活超亂。



「港產韓星」LUCAS黃旭熙，近日先後被3名分別來自韓國及內地的網民，大爆他私底下的渣男行徑。綜合這3名自稱是他前女友的網民的陳述，LUCAS會主動向一些長得好看的女粉絲下手，除了要求發生關係之外，他還會讓女友買名牌禮物送如他，「但他自己卻連開房錢也不願意付」。而他沉默2天後，終於在8月25日在IG上載親筆中文信道歉，承認過錯。

LUCAS／NAVER X DISPATCH圖片

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除了LUCAS之外，朴有天近期亦被網民大爆他的渣男惡行。一名網民向資深娛樂記者金容浩（譯音）爆料，指她早前收到朴有天主動私訊，被他邀請去酒局。雖然她已經拒絕應約，但朴有天仍不死心，反而變本加厲，邀請她與友人參加「3P性愛派對」。

另外，韓團EXO成員燦烈亦曾經在2020年捲入劈腿醜聞。當時，一名網民表示自己是燦烈的前女友，並指在與他交往的3年期間，就知道燦烈曾經出軌10次，對象包括女團、空姐、網紅。消息傳開後，燦烈和公司都沒有正面回應，不過不少韓國的EXO粉絲都要求燦烈退團，以免影響團隊的聲譽。

燦烈

上述的偶像明星，身為公眾人物卻做出了不道德的事，理所當然會被大眾批評。不過另一方面，其實過往不少韓星傳出戀愛消息後，都會被粉絲嫌棄甚至辱罵。有韓媒分析指，不少粉絲都把偶像當是現實中的戀人，所以當偶像傳出戀愛消息，粉絲就會有「被戴綠帽」的感覺。

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同場加映：10個曾涉桃色風波韓星

LUCAS的渣男行徑被爆出後，不少網民都稱他為「吳亦凡後代」。其實，以往也有不少韓星捲入桃色風波，不過際遇各異，不少最後也因此要退出娛樂圈，只有少數仍留在圈中發展。

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