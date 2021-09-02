5大人氣日劇新番　《家族募集中》溫馨感動、《秘密內幕》大好評

日本的電視台早前因為要轉播奧運，所以把夏季日劇先停播，近日終於恢復正常時段放送。如果現在才決定要開始追劇，其實還不算太晚，大家可以盡快補上進度。接下來，就替大家推薦幾部夏季必看的ON檔日劇吧！



《TOKYO MER: Mobile Emergency Room 行動急診室》（TOKYO MER～走る緊急救命室～）

《TOKYO MER: Mobile Emergency Room 行動急診室》的劇情描寫為了維護市民的安全，東京都知事成立急救醫療團隊TOKYO MER，由專業的醫護人員乘坐搭載最新器材和手術室的大型車輛，前往極其危險的重大事故與受災現場進行搶救。TOKYO MER以「不能出現任何死者」為使命，他們不顧自身的安危，把傷患擺在第一順位，呈現最理想的「行動急診室」醫療型態。

本劇是《型男主廚三星夢》的編劇黑岩勉所執筆的原創醫療劇，實力派俳優鈴木亮平領銜主演。在不到一個小時的單集故事當中，要融入各種令人膽顫心驚的橋段，把TOKYO MER逼到絕境，然後還要立刻逆轉情勢，成功化解危機，整體的起承轉合相當的流暢。這部日劇一集比一集更精采，毫無冷場的劇情，真的看得我心跳加速，堪稱夏季最熱血的作品！

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以上的夏季日劇大家覺得如何呢？還沒開始追的人也快點開始吧！

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