你曾經在日本動畫、漫畫，甚至電影或日劇中，看過一群人在海邊，圍繞著一個蒙起眼睛，手上拿著長木棒，在大家的吆喝與呼聲中緩緩靠近放在沙灘上的西瓜，甚至敲打西瓜的畫面嗎？這就是「打西瓜(すいか割り)」！這是一個在夏天非常熱門的活動，也是夏季的風物詩之一，這週日本也測到了30度以上高溫，正式宣布了日本「真夏」的到來，今天就來跟Japaholic編輯部一起了解甚麼是打西瓜吧！



▼▼▼日本「打西瓜」原來唔簡單！想做裁判竟然有特別條件？▼▼▼

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當然，西瓜硬硬的，木棒也很重，不一定每個人都能順利完成打西瓜的過程，西瓜被打破以後，要清理也相當麻煩，因此商人們也推出各式各樣簡單又安全的打西瓜道具，如紙風船(紙氣球)與充氣棒的打西瓜玩具組，就適合小朋友來進行，用來蒙眼的布條，也可以使用睡眠眼罩來代替，不論大人小孩都能輕鬆進行打西瓜活動喔！

假日在家中降溫不妨來點西瓜

羨慕動畫、影劇中日本人打西瓜開心愉快的模樣嗎？知道這些規則後，如果能確保安全，你也可以在家中或是頂樓跟家人打西瓜囉！

當然，最重要的是注意安全，也記得好好收拾場地，把垃圾整理好別浪費西瓜，吃完這些西瓜，保證能減少炎熱的感覺，增添些許涼意呢！

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