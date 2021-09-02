自從ViuTV舉辦《全民造星》之後，香港就掀起了一股選秀熱潮。正當全城關注《造星4》的參賽者時，其實還有幾個香港女生，近日參加了韓國的女團選秀節目《Girls Planet 999》。《Opener》今日就和大家介紹下這幾位港妹，等大家都可以一齊撐港人！



韓國熱播女團選秀節目《Girls Planet 999》

《Girls Planet 999》是一個女團選秀節目，於8月6日首播。參賽者按國籍分為K（韓國）、C（中華圈）及J（日本）組，每組各有33人，共99名參賽者。她們將以3人一組（1K、1C、1J）的方式組成一個「CELL」。每輪淘汰的時候，只要有其中一名成員被淘汰，整個CELL的成員都會被一拼淘汰。最終進入TOP 9的9位參賽者，就可以組隊出道。

▼▼▼《Girls Planet 999》主題曲▼▼▼

不少網民都有留意到，節目中有3名香港人參賽，她們分別是梁卓瀅、潘穎芝、及何思澄。她們懷著成為K-POP偶像的夢想，遠赴韓國參加比賽。其中梁卓瀅的表現較為亮眼，她目前是C組中排第3名，而潘穎芝及何思澄則分別排小組第20及22名。

▼▼▼點擊圖片查看3位香港參賽者介紹▼▼▼

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整個節目分4輪投票，每個參賽者的分數將由觀眾投票直接決定，比例為「韓國50%＋海外50%」。想給香港的參賽者投票支持她們？就要留意以下的投票教學！

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除了港人之外，節目中還有不少熟悉的面孔參賽，例如女團CLC的成員崔有真、女團Cherry Bullet的成員Bora、Jiwon、May等。節目每周五晚上19:20播映，有興趣追看的人記得留意！

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