韓國娛樂圈一向盛產俊男美女，在大家心目中，又覺得哪位韓國明星最漂亮？外國網站King Choice近日進行「2021 K-POP最美麗面孔」選舉，27萬多名外國網民投票，選出網民心目中最美麗的K-POP女星。有「國民初戀」之稱的秀智竟然被逐出20名外，而台妹子瑜則排第5。



【第26位】秀智

現年27歲的秀智，是前女團MISS A出身，除了是一名歌手之外，亦是一名演員，曾出演《建築學概論》、《VAGABOND》、《START-UP》等人氣電影和劇集。在不少韓國人心目中，秀智的美貌都是最頂級。不過，她於是此由外國網民票選的選舉中，只得第26位。

秀智

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【第18位】IU

現年28歲的IU，有「國民妹妹」之稱。除了唱歌了得之外，近年她的演技亦獲得不少韓國人的認證，曾經出演《德魯納酒店》、《我的大叔》、《步步驚心麗》等劇集。

▼▼▼點擊圖片查看第11至20名▼▼▼

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【第2位】JENNIE

有「人間香奈兒」之稱的JENNIE，是女團BLACKPINK的成員，現年25歲。精緻的臉蛋和S型身材線條，再加上一口流利的英語，令她無論在亞洲還是歐美都有很高人氣。

▼▼▼點擊圖片查看第1至10名▼▼▼

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提提大家，這個只是網民票選的選舉，並非官方正式！人人各有不同的眼光，如果結果未如你心中的理想的話，也不必過分在意～

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