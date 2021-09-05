所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



不少男生都會看AV，有些是資深影迷，有的是逢場作戲，不過他們都會遇上一個大關口：交了女朋友之後，應不應該看AV呢？有連登網民發文，指「男朋友睇av，我好唔開心」，指自己知道男友是愛她的，「但係諗到佢對住其他女人有生理反應就好唔開心」。有網民回應，指「係男人都會打j，唔好諗多咗」，亦有人笑言「佢睇GV (Gay AV) 你仲驚」。

男生交了女朋友之後，應不應該看AV呢？

性治療師何慕詩指出，看AV以及跟女朋友發生性行為，其實是兩回事。她提出四個解決問題的方向，首先要明白女生對男生看AV的四種態度，然後了解為什麼女生會對AV反感？又或者女生討厭的其實不是AV，而是其他東西？最後女生要明白，對於男生來說，其實自慰跟做愛是兩回事。

何慕詩表示，遇過最極端主張的女生，認為男生任何時候都不應該看AV。她們認為AV「核突嘔心」，而且踐踏女性尊嚴，因此對AV反感。比較誇張的，有男友把女朋友當成AV女優，令女生覺得，男友是對著AV女優做愛，而非跟自己做愛；令女生覺得覺得男友不愛自己。要解決問題，何慕詩認為首先要了解，女生對男生看AV的態度。

👇👇👇按圖看4個方向解決男友看AV問題👇👇👇

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對於男生來說也許自慰，跟另一半一起享受性愛有不一樣的感覺，但也不要忽略另一半的感受，女生也要給予男生適當空間，多點溝通，畢竟一段關係，需要兩個人努力經營的呢！

同場加映：自慰上癮怎麼辦？ 5個方法助你無痛戒J

很多人都知道，過度自慰對身體弊多於利，但總是心掛掛有舖癮，到底如何可以有效戒J ?情趣頻道「性在有Cindy」主持人Cindy表示，有５個方法，可以助你減少打J的慾望。當然如果你覺得自己真的「欲罷不能」，就要向專業人士求助了。

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