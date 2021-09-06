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《舉重妖精金福珠》劇照

總有人說，只有學生時代才有純純的戀愛，過了就回不來。的確，離開學校出社會後，兩個人的戀愛總是多了很多經濟的現實考量，不再是學生時代般純粹。近日，有中大老鬼在Facebook專頁CUHK Secrets中懺悔指，剛剛與大學時交往的女朋友分手，又指現在認識的女生「幾夾都滲雜現實嘅考慮」，勸告一眾大學生「好好珍惜大學相伴嘅女朋友」。

Facebook專頁CUHK Secrets 截圖

有網民留言懷緬學生時代兩小無猜的單純愛情，亦有網民建議「強化自身，再超越自己，好好準備將來的再見」，但亦有網民指「陪你溫書，支持你練波，你只係想要一個為你付出嘅人」，「好難再搵到啲低要求高回報嘅傻妹」。

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校園戀愛本就不同於社會戀愛，社會戀愛需要考慮門當戶對，校園戀愛追求的就是開心，「我喜歡你，你喜歡我」就可以了，無需考慮遙遠的未來及物質生活。但曾有非正式統計指，從校園情侶，到最終結婚，過著美滿的人生者，不超過九分之一。對於「為何校園戀愛難開花結果」早前在討論區掀起網民熱話。

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有網民分享，校園的戀愛一般都不成熟，畢業之後會面臨各奔東西。不同的工作性質和環境，甚至會面對異地戀。經濟基礎各方面都不穩定，又面臨各方面如家人或償還學債等阻力，所以校園戀愛到畢業後就難以開花結果。

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大學4年生活轉眼即過，雖然大多說校園戀愛難開花結果，但如果真的遇到一個讓你奮不顧身的人，就勇敢地去愛吧，畢竟廿多歲的青春一生只有一次！

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