港男公開揀女友7大條件否則寧願單身！網民：注定做孤獨單身狗

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《香港愛情故事》劇照

每人心中都有自己的一套擇偶準則，只差在會不會說出口。早前有男網民在香港討論區中發文，指「係香港搵女朋友一定要有呢啲條件，如果唔係寧願單身」，更列舉7個超具體要求，引來大批網民熱議，有網民留言指「個個point都中但事實上呢種女友唔存在」、亦有人指「要求人哋首先要要求自己，樓主照鏡先」、更有網民嘲笑「注定成世做孤獨終老嘅單身狗啦」！

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男網民在討論區中發文指「搵女朋友一定要有呢啲條件」，更列舉7個超具體要求，女生要不介意食平民食物，「唔使成日食咁貴，有時唔係好餓，食下魚蛋粉開心下咪算囉。但係女人就係虛榮心，明明唔餓，都話要去食high tea，叫嗰啲三層塔，又要食唔晒淨係拎嚟打卡，重點係嗰啲high tea都唔平又要食唔晒」！

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而且女生要獨立，男生不用經常送返屋企，「明明識自己返屋企，就唔好次次都要送埋返屋企先安樂，返完工大家都攰，你返完屋企好多時男人都要平均搭成個鐘先返到屋企」。

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除此之外，男網友還要求另一半「唔好要求男友買貴嘢」、「社交圈子要分返開」、「唔好要人估你想做咩」、「唔好未結婚就當正係屋企女主人」等，雖然有網民指這些條件都是 「基本嘢」，但亦有網民嘲笑指發帖的港男「注定成世做孤獨終老嘅單身狗」！

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