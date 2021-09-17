NETFLIX韓劇《D.P：逃兵追輯令》自播出後獲得不少好評，不少曾經當兵的韓國網民大讚劇情寫實，就連北韓官媒都罕有地提及這套劇，暗諷韓國軍隊腐敗。在現實中，韓國的確曾經發生不少軍隊欺凌的案件，近日有韓媒重提2014年轟動一時的「尹一兵死亡事件」。一名當時年僅20歲的新兵，因長期被5名軍隊內的前輩虐待，最後不幸死亡。



據韓國新聞節目《想知道真相》報道，事發於2014年4月7日，一名隸屬於韓國陸軍第28步兵社團炮兵旅團醫務隊的20歲一兵尹勝洙（譯音），被軍隊前輩集體毆打後死亡。調查結果顯示，這並不是單一事件，死者生前一直長期被前輩虐待。

死者尹勝洙／YONHAP NEWS圖片

當年年僅20歲的尹一兵（新兵的意思），原本是一名大學生。2013年12月，他收到軍務部的入伍通知，於是暫時休學入伍。在訓練所接受大約3個月的新兵訓練後，他就於2014年3月被分派至第28步兵社團炮兵旅團醫務隊。當時，有5名前輩跟他使用同一個宿舍，他們分別是25歲的李兵長、22歲的河兵長、20歲的李上兵、20歲的池上兵、以及20歲的李一兵。他們5個都是是次案件的加害者。

尹一兵於訓練所結束新兵訓練時的情況。他的母親表示，當時他仍然是一個十分開朗的孩子，還表示軍隊生活愉快。／《想知道真相》截圖

根據調查紀錄，由尹一兵入駐部隊至他死亡的短短一個月時間內，他幾乎每天都遭受這5名前輩的虐待，除了毆打之外，還包括於凌晨3時罰他維持「騎馬姿勢」不讓他睡覺、要他吃掉整枝牙膏、躺著被灌1.5L的水、強逼於下體塗薄荷膏、強逼將前輩吐在地上的痰像狗一樣舔等。在他死前的一天，他的前輩更無間斷地虐待他，其中更發生了一件令他致命的導火線事件。

▼▼▼點擊圖片查看他死前的一天發生甚麼事▼▼▼

+ 13

尹一兵的死因，是食物卡在氣道，令氣道損傷，繼而導致腦部損傷。被送抵醫院時，醫生發現身上多處有明顯瘀傷。詳細檢查報告顯示，他的小腿、大腿肌肉破裂、14條肋骨有損傷、腸道內出血、以及脾臟破裂，這些都是長期被虐打所造成的傷痕。

最後，主犯李兵長被判殺人罪成，被判監40年，而有份參與的河兵長、李上兵、池上兵則被判傷害致死罪罪成，被判監7年。直至現時為止，除了李兵長之外，其餘的加害者都已經出獄。不過，李兵長在獄中亦是滋事分子，曾經在2014年11月至2015年8月期間持續欺凌其他囚犯，最後再被加判5年。

涉事的加害者在軍隊中的合照

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

雖然事件公開後，在韓國造成很大迴響，但軍隊的欺凌現象，似乎到今時今日仍然存在。改編自同名漫畫的《D.P：逃兵追緝令》，是講述逃兵追緝組的故事，揭軍隊欺凌的黑暗面，例如前輩欺負後輩，後輩卻因為要「絕對服從」前輩而默不作聲。

想知道韓國軍隊還有甚麼黑暗面？點擊原文【金正恩偷睇《D.P逃兵追緝令》？劇揭軍隊黑暗面 後輩被逼燒陰毛】查看！