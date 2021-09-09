Netflix一直是港人追看最新韓劇的熱門平台，最近日本網站rankingoo發起票選，由日本網民選出Netflix上的最佳韓劇Top 20，超過1100名網民參與投票。不少人氣劇集，包括《機智醫生生活》、《黑道律師文森佐》、《愛的迫降》都榜上有名。



【第15位】《START-UP》

2020年播放的《START-UP》，由秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜等人主演，講述年輕人創業時會遘到的困難和辛酸。播放的時候，觀眾曾經被分為「南道山派」（南柱赫）和「韓志平派」（金宣虎），競猜到底女主角最後情歸何處。

《START-UP》劇照

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【第8位】《無法抗拒的他》

《無法抗拒的他》，由宋江、韓韶禧主演，改編自同名網絡漫畫，講述一名被初戀傷透後變得不再相信愛情的女子劉娜比，偏偏再喜歡上被標名為「花花公子」的男同學朴宰彥的故事。雖然這套劇集在韓國的收視不算太好，但在播放期間卻多次登上多國的NETFLIX排行榜。

《無法抗拒的他》劇照

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提提大家，這個只是網民票選的結果，並非官方正式！歡迎大家留言說出你心目中認為最好看的韓劇有哪些！

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同場加映：健身教練票選身材最好韓國男、女星TOP 6 BLACKPINK只有她入圍！

近日，韓國節目《TMI NEWS》就請了健身教練，選出業界公認的身材最好男、女星TOP 6。近期因參演《無法抗拒的他》而人氣急升的小鮮肉男星宋江都有上榜。

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