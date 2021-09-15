早前在韓國、台灣等地上映時獲得很高評價的恐怖電影《凶靈祭》，即將於9月22日在香港上映。電影被評為3級，即18歲或以上人士才可入場觀看，令人更加期待。繼台灣上映期間設立開燈場之後，香港亦將於9月18日設立「細膽開燈場」。在觀賞電影之前，讓《Opener》告訴你8個關於電影的重點！



《凶靈祭》劇照

《凶靈祭》以泰國東北部一個小村落為背景。那裡的村民一直信奉著「巴揚神」。在村民之中，某個家族以世襲制度，一直成為與巴揚神溝通的靈媒，他們被稱為「薩滿」。要成為薩滿，必須為女兒身。故事則講述一隊攝製隊到那條村落取材，期間親眼目睹許多「不可思議」的恐怖事。

《凶靈祭》女主角「敏」（納利亞加蒙高比飾）

電影早前在韓國、台灣上映時，都獲得很高的評價，不少人指「這套是今年最恐怖電影」、「離開戲院後很久仍然覺得頭皮發麻」。而在香港，電影亦被評為三級，即18歲或以上人士方可觀看。想看但又害怕的人，可以選擇看「細膽開燈場」，詳情如下：

日期：9月18日

時間：7:30pm

地點：葵芳百老匯戲院



在觀賞電影之前，《Opener》為大家準備了8大要點，令大家可以對電影有更多理解和認識。

1. 韓國X泰國破天荒合作

《凶靈祭》是由韓國懸疑恐怖片《哭聲》的導演羅泓軫，以及泰國恐怖電影《鬼影》的導演班莊比辛拿剛共同製作的電影。兩大恐怖大師破天荒合作，於泰國實地取景拍攝，更在韓國、香港等地被評為3級片。

《凶靈祭》劇照

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2. 《凶靈祭》與《哭聲》的關係

韓國導演羅泓軫表示，在計劃製作下一部作品的時候，原本是打算製作一套和《哭聲》截然不同的作品，因此才會找一個在韓國以外的拍攝地的想法。在構思的時候，他偶然想起5年前曾經看過班莊導演的作品，於是便聯絡了他。

雖然《凶靈祭》與《哭聲》是兩部不同的電影，但羅導演解釋，觀眾可以將《凶靈祭》看成是《哭聲》的前傳，描述了關於《哭聲》裡面的「日光巫師」（黃晸玫飾）的前史。

3. 以紀錄片角度出發

《凶靈祭》的故事講述，一隊攝製隊遠赴泰國東北的一條小村落，跟隨一名極有可能成為「薩滿」的女孩。「薩滿」是與村落信奉多時的「巴揚神」溝通的靈媒。

電影是以攝製隊的角度出發，以紀錄片的形式，介紹關於這條村落、巴揚神與薩滿的關係，令觀眾可以認識及投入電影之中。當女主角「敏」出現異樣之後，電影運用多了CCTV、手持攝錄機等畫面，令觀眾投入度大增。

4. 對薩滿的認識

在電影之中，「薩滿」是一個十分重要的存在。電影以泰國東北一條村落為背景，這裡的人相信所有東西，包括樹木、家中每一件東西，都是有靈體。而「薩滿」除了是能與「巴揚神」溝通的人，亦是能和這些靈體接觸的人。

5.「尼姆」的戲份比重

除了主角「敏」之外，她的姨母「尼姆」在電影中亦是一名戲分頗重的角色。尼姆是一名已經成為了薩滿的人，在村內當一名巫醫，將村民的身心治療，這部分對泰國巫術的描述令整個故事的真實性增添不少。

6. 整部電影的戲肉——「敏」

故事的高潮，在尼姆發現自己的姨甥女「敏」出現了一些異常之後開始。敏是整部電影的核心角色，她原本是極有可能成為下一名成為薩滿的人選。尼姆發現，敏彷彿變了像第二個人一樣，不時出現一些奇怪的眼神和行為。雖然，不少人都認為這是她成為薩滿前的徵兆，不過，其實這些，都是她被「別的靈體」附了身的徵兆…

承上文，在這條村落之中，任何東西都有靈體。而在敏身上，被附上的惡靈，包括有孩子、甚至動物，所以令她做出一連串喪失人性的可怕行為，為電影推上高潮，亦增添了不少緊張感，不過同時可能令觀眾感到十分噁心。

7. 演員的演技和拍攝地

不少韓國觀眾都對電影的演員有很高評價，讚賞他們的演技平穩，特別是飾演敏的納利亞加蒙高比（Narilya GULMONGKOLPECH），將被惡靈附身的狀態和感覺都演得十分逼真。

另外，觀眾亦對電影拍攝地的選址有很高評價——森林的沉綠色、充滿濕氣的環境、霧氣、灰沉沉的天空，這些泰國獨有的天氣、環境，都令電影的恐怖感「更上一層樓」。

8. 恐怖場面聚集在後半部

電影的前半部較為平靜，完全不像是在看恐怖片的感覺。不過，「好戲在後頭」，恐怖、血腥的情節將會集中在電影的後半部分，大家記得打醒十二分精神！

《凶靈祭》劇照

電影將於9月22日正式上映，9月18至19日設立優先場，有興趣的朋友記得去看了！

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