NETFLIX獨家韓劇《魷魚遊戲》近日熱播，自9月17日上線至今，一直都排列在香港排行榜的頭10名之內。除了男主角李政宰被熱議之外，劇中不少配角都受到關注。《Opener》為大家介紹劇中8個配角，原來他們的背景都超狂！



【1】許聲泰

飾演101號參賽者張德秀的許聲泰，現年43歲，畢業於釜山大學俄語系，精通俄語及俄國文化。在出道之前，他曾經於國際大企業工作，更曾長駐俄羅斯。直至2011年，他出演綜藝節目《奇蹟的試鏡》正式踏上演員之路，曾出演《密探》、《犯罪都市》等電影，是「惡人角色」的代表。

許聲泰

▼▼▼點擊圖片查看《魷魚遊戲》8大配角介紹▼▼▼

+ 20

【2】朴海秀

現年39歲的朴海秀，是一名話劇、音樂劇演員出身的演員，有豐富的演出經驗。他曾經出演多部人氣劇集和電影，代表作就是《機智牢房生活》。

【3】Anupam Tripathi

現年33歲的Anupam Tripathi，是印度出身的演員。他於2010年獲得韓國藝術綜合大學的獎學金，從而來到韓國發展。他在韓國曾經出演多部電影，包括《國際市場》、《勝利號》等，主要飾演外國勞工。

【4】吳永秀

1944年出生的吳永秀，現年已經77歲，是劇中年紀最大的演員。除了於電影、電視劇演出之外，他亦是一名話劇演員，累積演出超過150部作品。過去他曾經多次飾演和尚角色，是業內的「和尚代表演員」。

【5】鄭浩妍

鄭浩妍，現年27歲，是一名模特兒出身的演員，《魷魚遊戲》更是她的出道作。模特兒時期，她曾於2013年參加《挑戰超模》第4季以亞軍獲勝，期後曾替知名品牌CHANEL走秀。另外，她亦是曾參演《回答吧1988》的男星李東輝公開交往6年的女友。

【6】李瑜美

現年27歲的李瑜美，在現實生活中其實是一名充滿陽光氣息的美女！2009年就出道當演員的她，曾經出演不少劇集和電影。她飾演的大部分角色，氣氛都是暗暗沉沉和不良少女。

【7】金珠姈

現年45歲的金珠姈，同樣是一名話劇、音樂劇出身的演員。她在《魷魚遊戲》中與許聲泰有激情場面，引發起不少人的討論。原來，她並不是第一次出演這些場面，早前在電影《熔爐》中亦曾經有性愛場面。

【8】魏河俊

現年30歲的魏河俊，曾經於2018年出演恐怖片《瘋人院逐個捉》（韓譯：《昆池岩》）而人氣急升。不少網民認為，他跟台灣男神許光漢長得有幾分相似。

《魷魚遊戲》

如果你已經看完《魷魚遊戲》的話，相信都會覺得「未夠喉」！劇集留下了不少伏線鋪路下一季，有傳「超大咖的他」將成為下季主角之一！

+ 4

想知道還有哪些未交代的伏筆？點擊原文【《魷魚遊戲》6大伏筆鋪路第2季 傳「超大咖的他」將成為下季主角】查看！