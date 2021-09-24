NETFLIX熱爆韓劇《魷魚遊戲》，除了連續幾日登上香港排行榜的榜首之外，亦成為了首套登上美國排行榜榜首的韓劇。雖然不少觀眾大讚這套劇剌激好看又有意義，不過原來劇中有不少穿崩鏡頭都被眼利的網民發現。其中一名韓國人的電話號碼，竟被印在劇中由孔劉提供的卡片上，令他每天收幾千通電話騷擾。



【穿崩位1】卡片上的號碼竟是真

在第一集，西裝神秘人（孔劉飾）於地鐵站出現，向成奇勳（李政宰飾）提供卡片，邀請他參加魷魚遊戲。卡片正面印有三角形、正方形和圓形的圖案，而背面則印有一個8位數字的號碼。原來，該電話號碼竟然是由一名普通的韓國市民所持，他表示，在劇集播出後，他不斷收到來歷不明的電話，嚴重影響私生活。

孔劉向李政宰提供卡片／《魷魚遊戲》劇照

▼▼▼點擊圖片查看《魷魚遊戲》12個穿崩位▼▼▼

+ 23

【穿崩位2】李政宰食空氣

在第3集，成奇勳（李政宰飾）與其他參賽者坐著吃便當時，竟然有一幕拍到他在「吃空氣」。網民估計，他應該是因為要講對白，所以要假裝吃飯，但製作人員竟然沒發現，還將此鏡頭剪進最終版本，是低級錯誤！

【穿崩位3】有參賽者死超過1次

在第4集中，參賽者突然在宿舍中自傷殘殺，有不少參賽者喪命。其中在工作人員宣布被淘汰的參賽者名單時，198號參賽者被呼叫2次。

【穿崩位4】參賽者貨不對辦

有眼利網民發現，在熒幕中顯示的參賽者，與實際參加的參賽者，無論是外貌、性別、年齡，都不一致。

【穿崩位5】1897年出生的參賽者

在第7集，參賽者玩「過玻璃橋」遊戲。其中一名參賽者，曾經於玻璃工廠工作，能靠光線辨別玻璃的分別。在熒幕上，曾經彈出這名參賽者的資料，他的出生年份，竟是1897年，即已經123歲？！

已經123歲的參賽者

《魷魚遊戲》涉及不少血腥、暴力的場面，但其實，不少觀眾都覺得以下這些場面，比血腥更震撼、更令人留下深刻印象。

+ 5

想知道還有哪些場面？點擊原文【《魷魚遊戲》中比血腥更震撼的8個名場面 牆上璧畫早有結局提示】查看！