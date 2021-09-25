【 Cosplay / Low cost cosplay / 變裝 / 學生相】據說，學生相/證件相是每個人的黑歷史。但美國有間中學卻有個超搞怪傳統，全校高中生都要Cosplay變裝影學生相。由老師到學生，個個化身流行歌手、卡通人物、meme圖主角⋯⋯



平時影學生相都要正正經經，梳好個頭，打正條呔，仲要Chok個禮貌而不浮誇的笑容。但美國密歇根州底特律市郊的北法明頓高中（North Farmington High School）就有個超搞怪傳統，全部學生影學生相都要齊齊Cosplay變裝。事緣一班高年級學生2013年向學校提議，齊齊Cosplay影學生相 / 畢業生，誰知校方與老師商討後居然同意了！結果，北法明頓高中的變裝影學生相傳統一直承傳至今。

校方准許畢業生拍攝學生相時Cosplay扮鬼扮馬是學校的傳統，學生亦非常受落，紛紛發揮創意，打扮成流行歌手、卡通人物、meme圖主角等造型拍照。有同學指變裝學生相是「成人禮」般的存在，別的學生只有畢業舞會，但北法明頓高中更有自己的「畢業變裝影相日」。

Cosplay花木蘭裡的媒人也太似了吧。

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當學生證到手後，學生們紛紛將照片上載到Twitter，並加上「#NFID22」標籤，低成本Cosplay學生相在網上瘋傳。有學生在Twitter中指自己花了兩個星期計劃造型，其他學生亦大談他們的Cosplay造型設計理念，超創意學生相引來不少網民留言「我真的去錯高中了」。

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