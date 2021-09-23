香港人不論打字說話都習慣中英夾雜，英文縮寫如BTW、WFH等字詞相信大家不會陌生。不過如同潮語一樣，英文縮寫同樣會不斷更新和衍生，一旦跟不上潮流隨時釀成尷尬場面！《開罐 Opener》精選出13個2021年要知道的英文縮寫，究竟ATM除了櫃員機外還有甚麼意思？有甚麼縮寫可以取代LOL？即睇下文學嘢！



大家有沒有遇過看不明白的英文縮寫？（《想停止的瞬間》截圖）

提起英文縮寫，相信有幾個是大家最常用的，例如BTW（By The Way）、WFH（Work From Home）、LOL（Laugh Out Loud）、OOTD（Outfit of The Today）。不過這些以外，其實還有不少一樣流行的網絡英文縮寫，例如和LOL類似的ROFL（Rolling On The Floor Laughing），正是解作笑到碌地，程度比LOL更甚。而當中最讓香港人混淆的或許是ATM，以為是櫃員機的意思？其實是解作At the Moment，即目前、現在的意思，大家有沒有聽過？

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以上13個英文縮寫中，記者認為PAW最實用，既簡短又能夠如暗號般提示朋友們不要亂說話！大家又認為哪個最實用呢？

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同場加映：大學生一定玩過5個Black Magic 「啪，有幾多隻蚊」你又識答嗎？

若然大家有玩過大學Ocamp，相信都曾玩過Black Magic！雖然此遊戲的名字聽起來相當神秘，不過玩過而懂玩的人都知道，這並非是一個講求高知識水平的遊戲，相反，只是一個講求觀察力和邏輯的小把戲！即看看以下5個Black Magic你有沒有玩過！

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點擊全文玩埋另外4個Black Magic：大學生一定玩過5個Black Magic 「啪，有幾多隻蚊」你又識答嗎？