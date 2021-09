香港人不論打字說話都習慣中英夾雜,英文縮寫如BTW、WFH等字詞相信大家不會陌生。不過如同潮語一樣,英文縮寫同樣會不斷更新和衍生,一旦跟不上潮流隨時釀成尷尬場面!《開罐 Opener》精選出13個2021年要知道的英文縮寫,究竟ATM除了櫃員機外還有甚麼意思?有甚麼縮寫可以取代LOL?即睇下文學嘢!



大家有沒有遇過看不明白的英文縮寫?(《想停止的瞬間》截圖)

提起英文縮寫,相信有幾個是大家最常用的,例如BTW(By The Way)、WFH(Work From Home)、LOL(Laugh Out Loud)、OOTD(Outfit of The Today)。不過這些以外,其實還有不少一樣流行的網絡英文縮寫,例如和LOL類似的ROFL(Rolling On The Floor Laughing),正是解作笑到碌地,程度比LOL更甚。而當中最讓香港人混淆的或許是ATM,以為是櫃員機的意思?其實是解作At the Moment,即目前、現在的意思,大家有沒有聽過?

以上13個英文縮寫中,記者認為PAW最實用,既簡短又能夠如暗號般提示朋友們不要亂說話!大家又認為哪個最實用呢?

